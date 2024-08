Brutális dolog történik a tőzsdéken – már az 1987-es nagy összeomlást emlegetik

A tőzsde ma olyasmit tehet, amit a járvány óta nem: leállíthat minden kereskedést – írja a CNN, miután reggel óta mínuszban vannak az amerikai tőzsdeindexek. A múlt héten közölték a júliusi munkaerőpiaci adatokat, amelyek lehangoló képet festenek az amerikai gazdaságról, egyúttal felerősítették a félelmet, hogy recesszióba csúszik az Amerikai Egyesült Államok.

Fotó: Getty Images

A nagy tőzsdeindexek jelentős mínuszokat produkáltak a hétfő reggeli nyitás óta:

a Dow Jones eddig 1072 pontot, 2,7 százalékot esett,

az S&P 500 4,1 százalékot,

a Nasdaq Composite pedig 6,3 százalékot zuhant.

A Cboe Volatilitási Index vagy VIX, amely a várható tőzsdei volatilitásra tett fogadásokat méri, 55-re emelkedett.

A félelemmutató utoljára a világjárványon kívül 2008-ban, a nagy pénzügyi válság idején érte el ezt a szintet.

Ez azután következett be, hogy a Dow pénteken több mint 900 pontot esett az ülésszak mélypontjain. A japán részvények hétfőn minden idők legnagyobb napi veszteségét szenvedték el, mivel az amerikai gazdasági lassulással kapcsolatos félelmek sokkoló hullámokat küldtek a globális piacokra.

Puha landolásban bíztak a közgazdászok – eddig

Péntekig sok közgazdász és befektető úgy érezte, hogy az úgynevezett „puha leszállás” következik, amelyre akkor kerül sor, amikor az inflációnak sikerül lehűlnie anélkül, hogy a munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedne. Ez azonban rendkívül ritkán sikerül.

Ezek a remények azonban gyorsan elszálltak, miután a júliusi foglalkoztatási jelentés szerint az Egyesült Államok munkanélküliségi rátája 4,3 százalék, majdnem 1 százalékponttal magasabb, mint az év elején volt.

A konszenzus szerint most kemény leszállás következhet be, az infláció pedig a lassuló gazdaság rovására lehűl. De egyre nagyobb a félelem attól is, hogy talán még ennél is rosszabb a helyzet, és a gazdaság kényszerleszállás felé tart, ami a világjárvány kezdetéhez hasonlít, amikor hirtelen minden rosszabbra fordult.

Leállíthatják a kereskedést, életbe léphet az 1987 óta alkalmazott protokoll

A CNN azt írja, hogy olyan történhet ma, amire négy éve, még a Covid idején volt példa, azaz leállíthatják a kereskedést. A New York-i tőzsde automatikus leállításának célja, hogy megakadályozza a pánikszerű eladásokat és vásárlásokat. Ezt a rendszert a fekete hétfő, az 1987-es piaci összeomlás után vezették be, amikor a Dow egy nap alatt több mint 22 százalékot zuhant.

Az egész piacra kiterjedő megszakítók akkor lépnek működésbe, ha az index az előző záráshoz képest jelentős mértékben esik.

Az 1. szinten az egész tőzsdén 15 percre leáll a kereskedés, ha az index 7 százalékkal esik. Az S&P 500-nak nagyjából 4972,3 szintig kellene elérnie. A 2. szint akkor következik be, ha az index 13 százalékkal esik. Ebben az esetben a kereskedés további 15 percre áll le. Az S&P 500-nak körülbelül 4651,51 pontot kell elérnie. Ha az index akár 20 százalékkal is csökken, a kereskedés a nap hátralévő részére lezárul. Az irányadó indexnek nagyjából 4277,25-ig kellene zuhannia.