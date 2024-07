Hatalmas izgalmak várhatók a monetáris politikai nagyhéten, egyedül a Fed döntése tűnik biztosnak

A japán, a brit és az amerikai központi bank monetáris tanácsa is összeül a következő napokban, az utóbbi kivételével szinte lehetetlen megmondani, milyen döntést hoznak majd a jegybankárok. A Fed szeptemberben kezdheti a vágást, japánban az emelés is terítéken lehet, a Bank of England pedig az enyhítési kampány kezdetéről dönthet.