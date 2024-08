Retteghetnek a technológiai óriások: történelmi döntés született a Google ellen

Törvénytelenül őrizte keresési monopóliumát a Google egy szövetségi bíróság döntése szerint, amikor a vállalat több milliárd dollárt költött arra, hogy az ő szolgáltatása legyen az alapbeállítás egy sor eszközön vagy böngészőn.

A Google korlátozta a versenyt a bíróság szerint / Fotó: Shutterstock

A hétfői döntés szerint a keresőóriás gyakorlata megsértette az amerikai versenyjogi törvényeket, ami óriási siker az ország trösztellenes hatóságai számára, és amelyet feltehetőleg több más, a nagy technológiai cégek piaci erőfölényét korlátozni szándékozó eljárás is követ majd.

Évek óta tartó pert vesztett a Google

A négy éve indult eljárást hetekig zajló tárgyalás zárta le, és az ítélet szerint a Google csak 2021-ben több mint 26 milliárd dollárt fizetett ki azért, hogy az ő keresője legyen az alapbeállítás.

A kifizetések haszonélvezői között volt többek között az Apple vagy a Samsung, de böngészőfejlesztők és más releváns szereplők is részesültek belőlük.

Az online keresési piac több mint 90 százalékát uraló Google azzal érvelt, hogy erőteljes versennyel néz szembe a keresések piacán, és sikerét annak köszönheti, hogy az ő megoldása működik a legjobban.

A döntést Merrick Garland amerikai igazságügyminiszter üdvözölte, és történelmi sikernek nevezte, valamint arról beszélt, hogy mindegy, mennyire befolyásos egy vállalat, nem áll a törvények fölött. A Google-tulajdonos Alphabet globális ügyeit vezető Kent Walker közölte, hogy a cég fellebbez a döntés ellen, amely szerinte elismeri, hogy a Google keresője a legjobb, ám ebből arra a következtetésre jut, hogy nem kellene könnyen elérhetővé tenni – írja a Financial Times.

Az eljárás következő szakaszában a bíróság arról dönt, hogy mi orvosolhatná a törvénysértést. A felperes amerikai igazságügyi tárca egyelőre nem jelezte, hogy milyen büntetést kíván elérni.

Más technológiai óriások sem szeretik a versenyt

A döntés az amerikai versenyjogi hatóságok évtizedek óta egyik legnagyobb győzelme a technológiai óriásokkal szemben, miután számos eljárást indítottak a szektor vállalatai ellen. Többek között az Apple ellen is indult per, ahogy a Google ellen is folyamatban van egy másik ügy is, amely a társaság online hirdetési piacra gyakorolt befolyását vizsgálja, és amelynek tárgyalása a következő hónapban kezdődik.

A technológiai óriások heves kritikusa, Lina Khan vezetése alatt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) is számos pert indított, többek között az Amazon és a Meta ellen is.

A mostani eljárásban különös figyelmet kapott a Google és az Apple megállapodása, melynek keretében a Google csak 2022-ben 20 milliárd dollárt fizetett azért, hogy az iPhone-ok Safari böngészőjén az ő keresője legyen az alapbeállítás. Ez az Apple évi 85 milliárd dolláros szolgáltatási üzletágának – melynek része az App Store és az Apple Pay is – jelentős részét képezi.