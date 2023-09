Az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) és 17 állam bíróságon támadta meg az Amazont: szerintük a vállalat úgy bünteti az árengedményeket biztosító eladókat, hogy gyakorlatilag láthatatlanná teszi őket a keresési eredményekben. A panaszban úgy fogalmaznak, hogy az értékesítők reklámok nélkül nem érik el a vásárlókat, akik ennek következtében kevésbé releváns keresési eredményekkel találkoznak, és a drágább termékek felé irányítják őket.

Fotó: Jonathan Weiss

A panasz szerint az online kiskereskedelmi platform arra is kényszeríti az eladókat, hogy a cég költséges logisztikai hálózatát használják. Az FTC más vádakat is megfogalmazott: az Amazon figyelte, hogy az értékesítők más oldalakon olcsóbban kínálják termékeiket, és megbüntette őket. A keresetben az is olvasható, hogy egy belső tanulmány elismerte: az eladók állandó félelemben élnek az ilyen taktikák miatt – írja az FT.

A beadvány utalt a vállalat Project Nessie kódnevű árképzési rendszerére is, amely a felügyeleti szerv szerint növelte a cég nyereségét, de a mechanizmus részletei nem ismertek. Az Amazon tagadta a vádakat: a vállalat szerint a kereset világossá teszi, hogy a hatóság fókusza radikálisan eltért a fogyasztók és a verseny védelmére irányuló küldetésétől. A cég keresetet tévesnek nevezte, így a pertől sem tartanak.

A Biden-kormányzat alatt a trösztellenes ügyekért felelős vezető tisztviselők – az FTC-t vezető Lina Khan és az igazságügyi minisztérium trösztellenes részlegét irányító Jonathan Kanter – fokozták fellépésüket a Big Tech ellen. Kanter a Google-t perelte be a digitális hirdetések terén fennálló erőfölénye miatt, és folyamatban van egy másik ügy tárgyalása is, amelyben a vállalatot az internetes keresés monopolizálásával vádolják.

Az FTC közben Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is célba vette, például meg akarta akadályozni a Within virtuális valósággal foglalkozó vállalkozás felvásárlását is, de itt visszavonulót fújt. A Microsoft sem kerülhette el a hatóság figyelmét az Activison Blizzard bekebelezése miatt, de végül elvesztette a jogi csatát. Az Amazon már nem először került a felügyeleti szerv célkeresztjébe.

Májusban a vállalat beleegyezett, hogy 25 millió dollárt fizet, mivel megsértette a gyermekek adatvédelmére vonatkozó törvényeket az Alexa hangalapú asszisztensén keresztül. Júniusban az FTC külön beperelte a céget, amiért állítólag rászedte az ügyfeleket, hogy beleegyezésük nélkül iratkozzanak fel a Prime szolgáltatásra. Az Amazon idén azt kérte, hogy Khant elfogultság miatt mentsék fel a vállalatot érintő ügyekben, de erőfeszítései nem jártak sikerrel.