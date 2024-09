A kamatcsökkentés árnyékában: milyen hatásokra számíthatunk a tőkepiacokon?

A szeptember komoly hullámvasúttal indult, az ősz első hónapja historikusan is a leggyengébb időszaka szokott lenni a tőkepiacoknak, ennek megfelelően a hónap első hetében egy közel 5 százalékos esést generáltak a befektetők az S&P500 indexre. Ennél nagyobb mértékűt hozott össze a Nasdaq100 index az idáig felülteljesítő félvezetői szektor vezetésével. A múlt szerdai kereskedési napon azonban mintha feltámadtak volna a piacok és vissza is húzták az indexeket az augusztus végi záró szintekre.

A hét talán leginkább várt eseménye a Fed nyíltpiaci bizottságának (FOMC) szerda esti kamatdöntő ülése lesz. Az amerikai jegybank négy év után először, a héten kezdheti el a kamatcsökkentési ciklusát, a piaci árazások alapján a kamatvágás szinte biztosra vehető, csak annak mértéke lehet kérdéses: a 25 vagy 50 bázispontos csökkentés között billeg a mérleg. A CME árazás alapján jelenleg esélyesebb a „megelőző” 50 bázispontos vágás. A kamatvágás mértéke mellett Jerome Powell Fed-elnök sajtótájékoztatójára is érdemes lehet figyelni, amely az év hátralévő részére tartogathat iránymutatást a monetáris politikát illetően.

Egy 50 pontos vágás esetén az idén eddig lemaradó small-cap (kis kapitalizációjú vállalatok) papírokba, illetve a fejlődő piacokra is érkezhetnek vevők. Ennek előszele már a múlt hét vége felé látható volt a nagyobb kamatvágás növekvő esélyével párhuzamosan a befektetők a defenzív papírokból, főleg a bank- és energiaszektorból már elkezdtek egy rotációt a korábban lemaradó szektorok, valamint az idei év „sztárjai”, a technológiai papírok felé. A kamatvágás és a szektorrotáció mellett a befektetőknek a megemelkedett volatilitásra is érdemes lehet figyelni, amely véleményem szerint fennmaradhat az év hátralevő részében a piacokon, egyebek mellett a közeledő amerikai elnökválasztás hatásaként is.