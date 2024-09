Folytatódik a Commerzbank-saga, színre lép a Deutsche Bank is

A német pénzügyminisztérium továbbra is ragaszkodik ahhoz a tervéhez, hogy eladja a Commerzbankban lévő teljes részesedését, annak ellenére, hogy az UniCredit a múlt héten megvásárolta az összes felajánlott részvényt, ráadásul a piacon történt további vásárlásaival 9 százalék közelébe emelte tulajdoni arányát – értesült a Bloomberg.

A Deutsche Bank fontolgatja, hogy megakadályozza a Commerzbank felvásárlását / Fotó: Krisztian Bocsi

A helyzet persze nem ilyen egyszerű. Németországban a pénzügyi tárca felügyeli a Commerzbank-részesedést, ám a további értékesítésekről szóló döntéshez egy olyan bizottság egyhangú jóváhagyására van szükség, amelyben számos más kormányzati szerv, köztük Olaf Scholz kancellár hivatalának tisztviselői is részt vesznek.

Nem világos, hogy a kancellária osztja-e a pénzügyminisztérium véleményét a Commerzbank további részvényeladásairól.

Ez borítékolhatóan újabb koalíciós feszültségekhez vezet, hiszen Christian Lindner német szabad demokrata pénzügyminiszter a szabadpiac híve, a szociáldemokrata Olaf Scholz viszont hajlik rá, hogy az állam erős szerepet töltsön be a gazdaságban.

A német kormánykoalíció ugyan már korábban megállapodott abban, hogy teljesen kiszáll a Commerzbankból, amelyben még jó tíz éve, egy mentőcsomag keretében volt kénytelen részesedést szerezni – most azonban a választások közeledtével ezt felülírhatják a politikai realitások. Ha az eladás mellett döntenek, akkor viszont a német költségvetés éhségét ismerve cél az is, hogy a pakkot a lehető legjobb áron adják el, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy az UniCredit még több részvényt vásárolhat.

Az UniCredit belecsapott a lecsóba

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója a múlt héten meglepte Németországot, amikor 9 százalékos részesedést szerzett a Commerzbankban, és az olasz bankot egyik napról a másikra a második legnagyobb részvényessé tette. Berlin nem számított arra, hogy egy stratégiai befektető domináns pozíciót szerez a bankban, kívánatosabbnak látná, ha megosztott részvényesi struktúra jönne létre. Az olaszok bevásárlása után a befolyásos Verdi szakszervezet erős nyomást gyakorol a kormányra, hogy állítsa le a további részvényeladásokat, és akadályozza meg az olaszok nyomulását, mert attól tart, hogy az új nagytulajdonos leépítéseket hajt majd végre.