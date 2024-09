Kitartó kanadaiak, kőkemény japánok – ki uralhatja az amerikai kiskereskedelmi szektort?

Tovább üti a vasat az élelmiszeráruház-láncokat üzemeltető kanadai Alimentation Couche-Tard, a cég újabb közleményben erősítette meg vasárnap, hogy 38,5 milliárd amerikai dolláros készpénzes ajánlata visszautasítása ellenére sem adta fel japán szektortársa, a Seven & i Holdings óriáscég felvásárlását, sőt a cél érdekében bizalmas tárgyalásokat kezdeményez vele.

A japán 7-Eleven lánc tulajdonosának megszerzésével a Couche-Tard uralná az észak-amerikai kisbolti szektort / Fotó: AFP

A kanadai Couche-Tard nem adja fel

Még nem szállt el tehát minden remény az ügylet létrejöttével kapcsolatban, amit a tőzsdei kereskedés is tükröz, hiszen a Seven and i papírjaival több mint 2 százalékos felárral kereskedtek a kanadaiak vételi ajánlatában szereplő, egy részvényre jutó 14,86 dollárhoz képest hétfőn Tokióban.

A Seven & i egyébként a nemleges választ egyrészt a részvényesi érdekekkel, másfelől versenyjogi aggályokkal indokolta, mivel – mint írták – a fuzionált vállalat az Egyesült Államok messze legnagyobb élelmiszerbolt-üzemeltetője lenne, amit vélhetően Washington sem nézne karba tett kézzel.

Válaszul a Couche-Tard vasárnap közölte, hogy megfontolja a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges esetleges elidegenítéseket, és úgy véli, olyan meggyőző kombinációt kínálna, amely minden szabályozási aggályt eloszlatna Japánban is.

Tekintettel a fúzió kölcsönös előnyeire, csalódottak vagyunk a Seven & i elutasítása miatt. Nagyon bízunk abban, hogy a baráti megbeszélések eredményeként olyan megoldást találunk, amely növeli a japán vállalat részvényesi értékét

– idézi a kanadai vállalatot a Reuters.

A vételár kapcsán pedig megjegyezték: pénzügyi tanácsadó cégük írásban erősítette meg, hogy képesek a tranzakció finanszírozására. A kérdés már csak azért is felmerült, mert külföldi vevő még sohasem ígért ennyi pénzt japán vállalatért, sőt mióta Elon Musk 2022-ben 40,2 milliárd dollárért megvette a Twittert, ez a legnagyobb készpénzes akvizíciós ajánlat globálisan is.

A japánok ellenkezését mégsem lesz könnyű megtörni, tudniillik pénteken azt is világossá tették, hogy a vételi ár nagyon jelentős megemelése esetén is aggályosnak tartanák a tranzakciót.