Órákon belül kiderül, ki hozta létre a bitcoint: soha nem lesz többé olyan a kriptopiac, mint ezelőtt

Magyar idő szerint szerda hajnal 2 órakor mutatja be az HBO a Money Electric: The Bitcoin Mystery című dokumentumfilmjét, amiben nem kevesebbet ígér, mint fényt deríteni a teljes kriptopiacot lázban tartó kérdésre: ki is pontosan a Szatosi Nakamoto álnéven ismert programozó, azaz a bitcoin, a legnagyobb kriptodeviza létrehozója.

Szatosi Nakamotónak, a bitcoin atyjának szobra is van, mégpedig Budapesten / Fotó: NurPhoto via AFP

A kérdésre a kriptós közösség immáron több mint egy évtizede keresi a választ, a Polymarket nevű blokklánc-alapú fogadóoldalon a befektetők jelenleg annak látják a legnagyobb esélyét, hogy Len Sassaman, egy 2011-ben elhunyt programozó állhatott a bitcoin megalkotása mögött a 2008-as gazdasági világválságra való reakcióként.

A közösség azonban messze nem csak Sassamanban látja a Szatosi-potenciált.

Nagy esélyt adnak

Nick Szabonak,

Hal Finney-nek és

Adam Backnek

is a posztra, még annak ellenére is, hogy közülük többen nyilvánosan is tagadták már korábban, hogy ők hozták volna létre a legnagyobb kriptodevizát.

Nakamoto valódi személyazonoságának kiderülése megrengetné a bitcoint

Ha az HBO dokumentumfilmje valóban bebizonyítaná, hogy ki is (volt) Nakamoto, annak nem csak érdekesség szintjén lenne szerepe, hanem egyes befektetői aggályok eloszlatásában, vagy éppen alátámasztásában is. A bitcoin egyik legfontosabb vonása ugyanis jelenleg pontosan az, hogy létrehozását nem lehet sem érdekcsoporthoz, sem országhoz, sem politikai irányultsághoz kötni – ez a fajta kötetlenséget jelenik meg a blokklánc decentralizáltságában is, azaz abban, hogy a bitcoinnak nincs egy központi felügyelő hatósága, mely bármilyen szinten befolyásolni tudná a token működését.

Ha viszont ezek után lehetne egy nevet kötni a bitcoinhoz, ennek a teljes függetlenségnek egy vonásra vége lenne.

Egyrészt azért, mert akárki is Nakamoto, alsóhangon 750 ezer bitcoint birtokol, mely mai árfolyamon 47 milliárd dolláros vagyont biztosítana számára – ezzel jelenleg a világ 30. leggazdagabb embere volna a Bloomberg milliárdoslistája szerint.

Másrészt, ha kiderülne, pontosan ki is áll a bitcoin mögött, az illető politikai vagy világnézeti háttere minden, a tokennel kapcsolatos döntést befolyásolna: akik egyetértenek Szatosival, közelebb kerülnének a tokenhez, akik viszont nem, könnyedén ellene fordulhatnának. Ez a folyamat pedig már önmagában aláásná a bitcoinba, és annak teljes befolyásolhatatlanságába vetett hitet, ami akár a teljes kriptopiaci bizalmat is megrengethetné — ez pedig egy többezermilliárd dolláros piac esetében,

melynek egyes tokenjeihez már tőzsdén kötött ETF-ek is forognak, katasztrofális következményeket hozhatna magával.

Az persze már egy másik kérdés, hogy amit az HBO dokumentumfilmje megállapít majd, mennyire lesz biztosan igaz: a múltban már nem egy emberre fogták rá, hogy ő lenne Szatosi, újságcikkek, videók formájában, eddig minden ilyen kísérlet hirtelen cáfolatot hozott magával a "gyanúsítottak" részéről.