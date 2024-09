Jönnek a bitcoin-opciók a tőzsdékre – csillagászati potenciált látnak az elemzők az árfolyamban

Hatalmas előrelépést jelenthet az intézményi befektetők kriptopiaci jelenlétének élénkítésében az, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) engedélyezte a Nasdaq tőzsdének, hogy felületein olyan határidős opciókat vezessen be, melyekkel a bitcoin ETF-jeinek jövőbeli árfolyammozgására lehet fogadásokat kötni – vélik a Cointelegraphnak nyilatkozó alapkezelők.

Nagyon jó hírt kaptak a bitcoin iránt érdeklődők / Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas lökést kaphat a bitcoin árfolyama az opcióktól

Jeff Park, a Bitwise Invest vezető stratégája a lapnak adott nyilatkozatában kiemelte : azzal, hogy a bitcoin-ETF-ekre köthető opciókat ezentúl egy olyan fokozottan biztonságos felületen lehet majd adni-venni, mint a Nasdaq, "monumentális mértékben" nőhet meg az intézményi érdeklődés a kriptopiac legnagyobb szereplőjének származtatott terméke iránt, ami áttételesen hatalmas felfelé mutató potenciált hozhat majd a token árfolyamára is.

A szakértők kiemelik: a Nasdaq-féle opciós bejegyzés azt jelenti, hogy a token ETF-jeinek opcióival folytatott kereskedés bekerül az OCC (Options Clearing Corporation) hatásköre alá, ezáltal biztosítottá válik a teljes ügylet – azaz ha az eszköz eladója vagy vevője nem teljesíti saját kötelezettségeit, akkor a testület ezt elintézi helyette, így a rendszerből gyakorlatilag kikerül az a bizonytalanság, ami sokakat az elemzők vélekedése szerint eddig eltántorított a kriptodevizák világától.

Az opciók hivatalos bejegyzése beláthatatlan mértékben növelheti a bitcoin iránti keresletet, mivel a nemteljesítéstől való félelem ezzel gyakorlatilag megszűnik a piacon

– emelte ki Park.

A hír közlését követően a bitcoin árfolyama felfelé indult el, a kurzus azonban a 62-63 ezer dolláros sávban úgy tűnik tartós ellenállásra talált, és azóta alapvetően oldalazó mozgást mutat.

Tom Dunleavy, az MV Global kripto-befektetési cég ügyvezető partnere a lapnak kiemelte: azzal, hogy a legnagyobb alapkezelők ezentúl szabadon és kockázatok nélkül használhatják befektetéseik fedezésére a kriptopiac legnagyobb szereplőjét is, hosszabb távon már lényegesen csökkenhet a szektort jelenleg nagyban sújtó volatilitási tényező is, így ilyen oldalról is kívánatosabbá válhat majd a kisbefektetők számára is.