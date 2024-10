Hamarosan elindul az FTX tízmilliárd dolláros kártérítési folyamata – akár még a részvényesek is örülhetnek

Hivatalosan is rábólintott az ügyben érdekelt bíróság az FTX tervére, a 2022 novemberében bedőlt kriptotőzsde így hamarosan megkezdheti kártalanítani volt ügyfeleit, hitelezőit, sőt akár még néhány részvényesét is, a legtöbben pedig még kamatot is kapnak majd a bent ragadt pénzük után – számolt be a bírósági tárgyalássorozat legfrissebb fejleményeiről a Bloomberg.

Sam Bankman-Friedet 25 éves börtönbüntetésre ítélték az FTX bedőlése miatt / Fotó: ZUMAPRESS.com

Jól jött a kriptopiaci rali az FTX-nek

Az, hogy az FTX csődjének szinte minden elszenvedője visszakapja sokáig elveszettnek hitt vagyonának nagy részét, legfőképpen a kriptopiaci árfolyamok felfutásának köszönhető: a cég számláin a csődeljárás kezdetekor tárolt tokenek az elmúlt két évben megsokszorozták értéküket, a bitcoin például 276 százalékkal ér többet jelenleg, mint 2022 novemberében. Így azzal, hogy a társaság a mai árfolyamok mellett értékesíti a tokeneket,

egy bitcoin árából négy régi bitcoinbirtokos követelését tudja kielégíteni.

Az FTX ugyanis – egyes volt ügyfelek nagy fájdalmára – készpénzben, nem pedig az adott kriptóban fizeti majd vissza az áldozatok pénzét, így sokan gyakorlatilag teljes egészében elesnek volt befektetésük felértékelődésétől. Az egyenlet másik oldala, hogy így szinte minden volt ügyfél teljes egészében visszakapja azt a pénzét, amit évekkel ezelőtt betett az FTX-hez – minden bizonnyal ez tekinthető a legigazságosabb megoldásnak.

A csődeljárás elmúlt két éve során az illetékesek 12,6 milliárd dollárnyi vagyonra tudtak szert tenni a cég befektetéseinek értékesítéséből, vállalati számláinak felkutatásából és vagyontárgyainak eladásából – ez az összeg azonban könnyedén felkúszhat 16,5 milliárd dollárig is, mire elkezdik visszafizetni az áldozatoknak járó pénzeket, az FTX egyes kockázatitőke-befektetéseinek értékesítése ugyanis még jelenleg is folyamatban van.

A csődeljárást lefolytató szakértők kiemelték: a cég minden hitelezőjének követelését kamatostul fogja tudni kielégíteni, sőt ha kedvezően alakulnak a hatóságokkal folytatott tárgyalások, még az is elképzelhető,

az FTX elsőbbségi részvényesei is visszakaphatják pénzük egy részét,

ami merőben szokatlan egy ilyen csődeljárás esetén – mivel a volt ügyfelek és a hitelezők elsőbbséget élveznek a folyamat során, az egykori befektetők pedig legtöbb esetben kénytelenek teljes egészében lemondani pénzükről.