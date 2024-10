Beszállhat a hadihajógyártásba is a Rheinmetall

Az amerikai Carlyle pénzügyi csoport visszalépését követően a Rheinmetall is szemet vetett a Thyssenkrupp hadihajókat is gyártó tengeri üzletágára, a Thyssenkrupp Marin Systemsre (TKMS) sőt már az első tárgyalások is megkezdődtek a felek között – értesült a német Handelsblatt üzleti portál.

Ezt a tengeralattjárót Kielben gyártotta a TKMS Szingapúrnak, átkerülne az üzletág a Rheinmetall égisze alá? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Már megint közbeszólt a politika, a Rheinmetallnál gyorsan kapcsoltak

A hazánkban is rendkívül aktív európai fegyvergyártó óriás ezek szerint rendkívül gyorsan reagált a lehetőségre, hiszen a TKMS csak kedden jelentette be, hogy a Carlyle már nem akarja az üzletet. Mivel pedig a német és az amerikai céget titoktartási megállapodás született, a Thyssenkrupp nemigen tudta bővebben kommentálni a helyzetet. Oliver Burkhard, a TKMS vezérigazgatója annyit azért elmondott, hogy

a Carlyle visszalépése nem üzleti okokon alapul, és semmi köze vállalatunk minőségéhez és pénzügyi teljesítményéhez.

A Handelsblatt szerint egyébként a politika szólt közbe. A Carlyle ugyanis a német kormány tagjai közül egyesek szerint túlzottan közel áll Donald Trumphoz, és a tengerentúli republikánusokhoz, ezért nem támogatták a tranzakciót.

Nem árul sokáig petrezselymet a TKMS

A TKMS mindenesetre, úgy tűnik, nem árul sokáig petrezselymet, hiszen a Rheinmetall mellett érdeklődik iránta a szintén német Lürssen csoport és az olasz Fincantieri is, a szakszervezet pedig azt szeretné, hogy a német állam is szálljon be úgynevezett horgonybefektetéssel, ami garantálhatná, hogy nem viszik külföldre a termelést és megmaradhatnak a német munkahelyek.

A tárgyalások amúgy ebbe az irányba is megindultak. Sőt Burkhard úgy nyilatkozott, hogy:

a német kormánnyal a haditengerészeti üzletágunkban való állami részvételről folytatott tárgyalások még nem zárultak le.

Bennfentesek szerint a KfW állami fejlesztési bankkal folytak a megbeszélések.

Az elemzők úgy vélik, a legkézenfekvőbb a szektortárs Lürssen csoport befolyásszerzése lenne, mivel a brémai hajóipari cég a német állammal együtt is kész lenne belépni, akár úgy is, hogy saját üzletágát összevonja a TKMS-sel.