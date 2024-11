Újra kamatot vágott a Fed

A piaci várakozásoknak megfelelően az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve (Fed) 25 bázisponttal a 4,5-4,75 százaklékos sávba vitte le az amerikai alapkamatot a 4,75-5 százalékos tartományból - jelentette be magyar idő szerint este 8-kor a tengerentúli központi bank.

Jerome Powell, a Fed elnöke / Fotó: AFP

A lépés egyaránt kedvező a fogyasztóknak és a piacoknak is,bár az előnyök egyelőre csekélyek lesznek - vélik az elemzők. A szeptemberi fél százalékpontos csökkentést követően ez most egy kevésbé agresszív vágás, a lényeg azonban az, hogy folytatódik a monetáris politika lazítása.

Ha azonban a következő néhány hónapban még további csökkentések következnek, a hatás összeadódik majd, és az adóssággal küzdő átlagember helyzetét már érezhetően könnyebbé teheti

- mondta a CBS News-nak Matt Schulz, a LendingTree vezető elemzője.

A piacok is üdvözlik a lépést, mivel mind a tőzsdei részvények, mind például az arany árfolyamát kedvezően befolyásolja az amerikai kamatszint csökkenése. Ráadásul egyhangúan döntött a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottsága, azaz a szeptemberben nemmel szavazó Michelle Bowman is a többi taggal tartott. Érdekesség amúgy, hogy 2005 óta először idén szeptemberben adott le egy bizottsági tag nem szavazatot a többségi döntés ellenében - írja a CNBC.

A döntést követő fél órában jelentősen nem változtak a tőzsdeindexek, illetve az arany vagy a nyersolaj árfolyama is a korábbi szinten maradt. Ezt magyarázhatja egyfelől a viszonylag kismértékű kamatcsökkentés, másrészt az, hogy a piac mintegy 98 százalékos valószínűséggel árazta be korábban a döntést, de az is, hogy Donald Trump győzelmét követően már egy hatalmas ralit nyomtak le a piacok szerdán.

A meghatározó ammerikai indexek közül egyébként a Dow Jones stagnál, az S&P 500-as 0,6 százalékkal, a Nasdaq Composite 1,4 százalékkal emelkedik.

A döntést követően magyar idő szerint fél kilenckor Jerome Powell, a Fed elnöke tart sajtótájékoztatót, melyen kérdésekre is válaszol.