Egyre többet hoz a konyhára a mesterséges intelligencia: a Google gyorsan el is költ rá még egy zsák pénzt

Erős időszakot tudhat maga mögött a Google anyacége, amely a vártnál is erősebb negyedéves eredményt tett közzé szerda késő este. Az Alphabet nemcsak a kiváló teljesítményével lepte meg a piacokat, hanem azzal is, hogy bejelentette, a korábban tervezettnél is sokkal nagyobb összeget fektet a mesterségesintelligencia-beruházásokra.

Még többet költ mesterséges intelligenciára a Google anyacége, az Alphabet / Fotó: Shutterstock

A kaliforniai technológiai óriás idén 85 milliárd dollárt költ majd az MI-infrastruktúra beruházásokra, ami 10 milliárd dollárral magasabb összeg a februárban előrejelzettnél, és jóval magasabb az 58,8 milliárd dolláros elemzői várakozásnál.

Az Alphabet a magasabb kiadásokat a felhőalapú termékek és szolgáltatások iránti erős és növekvő kereslettel indokolta.

A világ legnépszerűbb internetes keresőplatformját működtető technológiai vállalat bevételei 14 százalékkal ugrottak meg a június végén zárult három hónapban. A 96,43 milliárd dolláros tétel kényelmesen meghaladta a Wall Street 94 milliárd dolláros várakozását.

A társaság adózott nyeresége közel ötödével ugrott meg ezzel párhuzamosan, 28,2 milliárd dollárra. Az egy részvényre jutó, 2,31 dolláros eredmény 13 centtel lett jobb a piaci konszenzusnál.

Egyre több pénzt hoz a mesterséges intelligencia a Google anyacégének

A bevételbővülésben a legnagyobb szerepet a Google Cloud felhőszolgáltatásai játszották, ahol 32 százalékos volt a növekedés, szemben a 26,5 százalékos prognózissal.

Az Alphabet számára hatalmas sikert jelent, hogy a ChatGPT gyártója, az OpenAI nemrégiben felvette a Google Cloudot a felhőkapacitás-szolgáltatóinak listájára. Az együttműködés annak fényében meglepő, hogy a két vállalat egymással is versenyez a mesterséges intelligencia területén. De jelzi az OpenAi törekvését, hogy fő támogatóján, a Microsofton túl is diverzifikálja tevékenységét.

A Google saját chatbotja, a Gemini már 450 millió aktív havi felhasználóval rendelkezik.

A csoport bevételeinek nagyobb részét adó hirdetési bevételek 10,4 százalékkal emelkedtek, 71,34 milliárd dollárt szállítva a Google anyavállalatának.

Ezen belül a YouTube-hirdetésekből 9,8 milliárd dollár származott, valamivel több mint a 9,64 milliárd dolláros szakértői becslésnél.