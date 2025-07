Újabb részletek derültek ki az Otthon Start Programról! - Trendmutató

Újabb, nagyon fontos részletek derültek ki a szeptemberben induló Otthon Start Programról! A három százalékos, fix kamatozású hitelt még többen vehetik fel, mint ahányan a program kihirdetésekor erre számítottak - pedig már eleve rendkívül széles kört fedett le. A Trendmutatóban emellett beszámolunk az MNB friss döntéséről, az európai gyorsjelentési szezon elindulásáról és arról, hogy a jövő héten záporoznak a fontosabbnál-fontosabb makrogazdasági adatok.

Az Otthon Startra figyeltünk, de makrofronton sem unatkozunk

Idehaza egyértelműen az Otthon Start került az érdeklődés középpontjába. Egyre több részlet derül ki a szeptemberben induló, első lakás vagy ház vásárlását, illetve megépítését segítő programról. A Trendmutatóban arra is kitértünk, hogy az Otthon Start nemcsak a használt-lakások és az újépítésű ingatlanok piacára, hanem az albérletpiacra is hatással lehet.

Az Otthon Start részletszabályai még szélesebb kört fednek le, mint amire a bejelentéskor számítani lehetett / Fotó: PhotoAlto via AFP

Idehaza július utolsó teljes hetében makrofronton a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése és a friss munkaerőpiaci statisztikák szolgáltatták a legnagyobb izgalmat. Európában a Deutsche Bank rúgta be a vállalati gyorsjelentési szezon ajtaját, ráadásul nem is akárhogyan: közel húsz éve nem látott első féléves eredményt ért el a német pénzintézet. Emellett az Európai Központi Bank kamatdöntése tartotta lázban a befektetőket, már csak azért is, mert egy nagyon hosszú periódus végére ért a testület.

A jövő héten július 30-a piros betűs ünnepnap lesz a gazdasági élet iránt érdeklődők számára. Magyarországról, az euróövezetből, Németországból és az Egyesült Államokból is érkezik a friss, második negyedéves GDP-adat. A tengerentúlon ráadásul az amerikai jegybank, a Fed kamatdöntése is tartogathat izgalmakat. És akkor a céges gyorsjelentésekről még nem is beszéltünk.

