Magyar lendület a jövő orvostudományában: öt startup, amely átírhatja a szabályokat

A magyar biotechnológiai szektor hosszú ideig főként akadémiai kutatásokhoz kötődött, ám az utóbbi években olyan vállalkozások jelentek meg, amelyek nemzetközi trendekhez illeszkedve már éles egészségipari alkalmazásokon dolgoznak. Ezek a cégek – gyakran mesterséges intelligenciára (MI), precíziós medicinára vagy genetikai diagnosztikára építve – új üzleti modellekkel próbálnak megkapaszkodni egy szigorúan szabályozott, de gyorsan fejlődő piacon. Az alábbi öt magyar startup különösen figyelemre méltó példája ennek a trendnek – írta a Számoldki.hu.

A hazai biotechnológiai szektor dinamikusan fejlődik: mesterséges intelligencia, genetika és prevenció áll annak az öt magyar startupnak a középpontjában, amelyek akár iparági szintű áttörést is elérhetnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Virtuális sejtek és MI: Turbine.AI

A Turbine.AI technológiája a gyógyszerfejlesztés egyik legkritikusabb fázisát forradalmasítja: a rákos sejtek viselkedését mesterséges intelligenciával modellező Simulated Cell™ platform célja, hogy csökkentse az állatkísérletek számát, és gyorsítsa a hatóanyag-fejlesztést.

A cég már most is nemzetközi gyógyszercégekkel működik együtt, ezzel bizonyítva, hogy a hazai fejlesztésű MI-alapú rendszereknek is van helyük a globális egészségiparban.

Daganatszűrés új szinten: European Life Technologies

Ez a cég a daganatos betegségek korai, nem invazív felismerését tűzte zászlajára. Likvid biopsziás szolgáltatásuk képes hónapokkal korábban jelezni a rákos elváltozásokat, mint a hagyományos képalkotó eljárások.

A vér- és vizeletalapú DNS-analízis révén a European Life Technologies a diagnosztikai piac egyik legérdekesebb szereplője lett. Stratégiai céljuk, hogy technológiájuk a közfinanszírozott rendszerben is megjelenjen – nemcsak Magyarországon, hanem Európa és Ázsia kulcspiacain is.

Sejtszintű bioinformatika: Single-Cell Technologies

A szegedi központú vállalkozás fejlett bioinformatikai eszközöket fejleszt egyetemi és kutatói partnerek számára. A technológia segítségével a minták sejtszintű elemzése valósulhat meg, ami kulcsfontosságú a daganatok és immunrendszeri betegségek pontos feltérképezéséhez.

Ez a fajta precíziós diagnosztika hozzájárulhat a személyre szabott terápiák hatékonyabb alkalmazásához is.