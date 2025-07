Befektetés: kétszer olyan gyorsan száguld ennek a banknak a papírja, mint az OTP – egyszerűen nem tud leállni

Kevés európai bank tőzsdei árfolyama emelkedett az elmúlt évben meredekebben, mint az OTP-é, de van egy, amely kétszeres tempóval száguld még a legnagyobb magyar bankhoz képest is. A Société Générale részvénykurzusa – merthogy erről a francia pénzintézetről van szó – a hét közepén újabb 3 százalékkal, 51,98 euróig, azaz nyolcéves csúcsára emelkedett, s ezzel az elmúlt háromnegyed év során 120 százalékkal került feljebb, miközben a szintén impozáns teljesítményt nyújtó OTP papírjai egy év alatt 60 százalékkal meneteltek.

A Société Générale párizsi székháza / Fotó: Only France via AFP

Kőkeményen a megtérülésre fókuszál a Société Générale

Az emelkedés nem véletlen. A Société Générale azon kevés európai bankrészvények egyike, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak fundamentumaikat tekintve is.

A bulgáriai Burgaszban született, ám lengyel származású és francia állampolgársággal is rendelkező Slawomir Krupa vezérigazgató irányításával a bank következetesen a hozamra összpontosít.

A kevésbé jövedelmező üzletágakat, például a svájci és az egyesült királyságbeli lakossági üzletágat minden szívfájdalom nélkül adták el a közelmúltban. A hangsúlyt pedig kíméletlenül a tőkepiacra, a magas árrésű tevékenységekre helyezik.

Meg is van az eredmény: a bankház 2024-es nettó nyeresége elérte a 4,2 milliárd eurót, jóval túlteljesítve a legvérmesebb elemzői várakozásokat is. A bank sajáttőke-megtérülése 2025-ben először haladja meg a 8 százalékot.

Nőtt az osztalék, veszi a bank a saját részvényeit

A befektetők is jól járnak a nagybank részvényeivel, hiszen az osztalékot érezhetően – 90 eurócentről 1,09 euróra – emelték, így az osztalékhozama jelenleg 2,1 százalék, és folyamatban van egy 872 millió eurós részvény-visszavásárlási program is. A piaci szereplők arra számítanak, hogy a program az év második felében is folytatódik.

Az elmúlt kilenc hónap száguldása dacára pedig a francia bank részvényei az elemzők szerint még mindig nem túlárazottak, a Londoni Tőzsde (LSEG) elemzői konszenzusa még mindig vételre ajánlja, holott a jelenlegi árfolyam már elérte a medián célárat. A 8-as P/E (árfolyam/nyereség) viszont még mindig nem érte el a szektortársai átlagát.