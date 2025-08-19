Deviza
EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.83 -0.28% CZK/HUF16.1 -0.21% EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.83 -0.28% CZK/HUF16.1 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
deviza
tőzsde

Csúcsot döntött a BUX és az OTP, bivalyerős a forint

Ralizott a Magyar Telekom. Megtartotta erős pozícióját a meghatározó támaszt törő forint.
Faragó József
2025.08.19, 17:18
Frissítve: 2025.08.19, 17:54

A BUX 106 542 ponton zárt, ami szűk 1 százalékos emelkedés. A pesti tőzsde vezető indexe ezzel felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél érdekesebb, hogy újabb történelmi csúcsot állított be. Az euró-forint 395 alatt zárt, ami a magyar deviza további erősödése előtt nyitott teret.

pesti parkett
Fotó: Vémi Zoltán

Vegyes képet mutatnak az amerikai tőzsdeindexek

A széles piacot leképező S&P 500 enyhe pluszban nyitott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite ellenben szerény mínuszba csúszott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag testes pluszba kapaszkodott. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 pedig az irányt kereste.

Az amerikai kincstárjegyek hozama emelkedett, a dollár gyengült.   

Az Intel bő 10 százalékot ralizott a hírre, hogy a japán SoftBank befektet 2 milliárd dollárt a csipgyártóba. A HomeDepot is pattant a 4 százalékot: bár lakáésfelújításokban érdekelt boltlánc haloványat jelentett, de megerősítette kilátásait. 

Pesti parkett: rekordot állított be az OTP

  • Az OTP 30 970 forinton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés. 
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,970 HUF 0 / +0.88 %
Forgalom: 9,827,918,280 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A bankrészvény történelmi csúcsra futott.

  • A Mol 3 006 forinton fejezte be a napot, ez enyhe plusz. 
MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3,006 HUF 0 / +0.2 %
Forgalom: 2,460,269,846 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
  • A Richter 10 740 forinton zárt, ami bő másfél százalékos pattanás.
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,740 HUF 0 / +1.61 %
Forgalom: 3,240,996,750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
  • A Magyar Telekom 1 984 forintig jutott, ami majd 3 százalékos rali.
MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,984 HUF 0 / +2.8 %
Forgalom: 1,141,661,976 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Fontos támasz alá került a forint

Fontos támasz alá került az euró-forint árfolyama: a 395 hosszabb távon is meghatározó szint. Kedden napközben már a következő rövid távú támaszt tesztelte a kurzus 393,46-nál. Ám innen a 

tőzsdezárás előtt felfelé indult a jegyzés. 

A következő támasz 391,66-nál lehet, de hosszabb távú támasz csak a 200 hetes mozgóátlag 390 felett. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.8558 -0.24%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Fontos, hogy holnap illikvid kereskedés lesz az ünnep miatt.

Az euró-forint 393,8 közelében zárt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu