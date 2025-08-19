Csúcsot döntött a BUX és az OTP, bivalyerős a forint

A BUX 106 542 ponton zárt, ami szűk 1 százalékos emelkedés. A pesti tőzsde vezető indexe ezzel felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél érdekesebb, hogy újabb történelmi csúcsot állított be. Az euró-forint 395 alatt zárt, ami a magyar deviza további erősödése előtt nyitott teret.
A széles piacot leképező S&P 500 enyhe pluszban nyitott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite ellenben szerény mínuszba csúszott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag testes pluszba kapaszkodott. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 pedig az irányt kereste.
Az amerikai kincstárjegyek hozama emelkedett, a dollár gyengült.
Az Intel bő 10 százalékot ralizott a hírre, hogy a japán SoftBank befektet 2 milliárd dollárt a csipgyártóba. A HomeDepot is pattant a 4 százalékot: bár lakáésfelújításokban érdekelt boltlánc haloványat jelentett, de megerősítette kilátásait.
A bankrészvény történelmi csúcsra futott.
Fontos támasz alá került az euró-forint árfolyama: a 395 hosszabb távon is meghatározó szint. Kedden napközben már a következő rövid távú támaszt tesztelte a kurzus 393,46-nál. Ám innen a
tőzsdezárás előtt felfelé indult a jegyzés.
A következő támasz 391,66-nál lehet, de hosszabb távú támasz csak a 200 hetes mozgóátlag 390 felett.
Fontos, hogy holnap illikvid kereskedés lesz az ünnep miatt.
Az euró-forint 393,8 közelében zárt.
