Tarol a devizapiacon a forint, csúcsról csúcsra száguld a BUX

Az orosz–ukrán háborút potenciálisan lezáró békébe vetett remény erősödésével hegymenetbe kezdett kedden a magyar deviza. Mindent ütött kedden délelőtt a forint a bankközi devizapiacon, déli 12 óra előtt 20 perccel a dollárért már csupán 337,2 forintot, az euróért pedig 393,62 forintot kellett adni, korábban pedig a zöldhasú árfolyama még 337 forint alá is bekukkantott.

Mindent visz a forint / Fotó: Shutterstock

Fontos támasz alá került az euró-forint árfolyama, egyrészt a 395-ös, hosszabb távon is meghatározó szint, másrészt a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala alá – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló jegyzetében.

A következő rövid távú támasz 393,46-nál, majd 391,66-nál lehet, de hosszabb távú támaszként már csak a 390 forint feletti 200 hetes mozgóátlag szolgál.

Hozzáteszik: a keddi záró árfolyam kulcsfontosságú lehet. Amennyiben ugyanis 395 alatt fordul a kurzus, a technikai kép továbbra is lefelé mutat, holnap pedig illikvid kereskedés lesz az ünnep miatt.