Palackvisszaváltás: nagy változás jön jövő évtől, triplázza kapacitását a hulladékfeldolgozó cég

Kedvező hírt közölt a palackvisszaváltásról a feldogozást végző társaság. Az Alteo csoport megháromszorozza DRS hulladékfeldolgozási kapacitását két új, automatizált gépsorral, melyeket várhatóan 2026 első negyedévében adnak majd át. A két újabb beruházás révén Kelet-Magyarország és Budapest régió kötelező visszaváltási rendszeréből származó fém italosdoboz és PET-palack hulladék jelentős részét a FE-Group Invest Zrt., az Alteo leányvállalata kezeli majd.

Megháromszorozza palackvisszaváltáshoz kapcsolódó hulladékfeldolgozási kapacitását az Alteo csoport / Fotó: Ladoczki Balazs

A visszaváltási rendszerből (Deposit Refund System, DRS) származó termékdíjköteles italcsomagolások válogatására és feldolgozására az Alteo leánycége, az FE-Group Invest Zrt. két új, teljesen automata hulladékfeldolgozó gépsort telepít a már működő, idén júniusban átadott kőbányai üzeme mellett.

A beruházások a kistarcsai és hajdúhadházi telephelyeken valósulnak meg, melyek az idén zárult Alteo Circular Kft. (korábbi néven ÉLTEX Kft.) akvizícióval kerültek a csoport tulajdonába. A DRS-rendszer bevezetése óta másodpercenként átlagosan 100 darab palackot váltanak vissza, így a keletkező jelentős hulladékmennyiség feldolgozásában a két új, várhatóan 2026 első negyedévében átadásra kerülő üzemnek is fontos szerepe lesz.

A kőbányai gépsorhoz hasonlóan a két új üzem is évente maximum 14-14 ezer tonna DRS hulladékot képes befogadni, ezzel az Alteo csoport DRS hulladékfeldolgozó kapacitása éves szinten a háromszorosára, 42 ezer tonnára növekszik majd.