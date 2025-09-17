Még mindig jó befektetés a SZIT? Csúnyán beadták a népszerű ingatlanrészvényt

Hétfőn reggel beadták az Appeninnt: a részvény aznap közel 50 milliós forgalommal bő 3 százalékot szánkázott. De azóta is lefelé csorog a kurzus. A héten immár közel 10 százalékos mínusznál jár a részvény. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) még pénteken piaczárás után tette közzé a féléves gyorsjelentését, melyben a bérbeadási bevételek csökkenéséről számolt be.

Még mindig jó befektetés a SZIT? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jobbak a korrigált mutatók

A társaság bérbeadási bevételei 10,797 millió euróra csökkentek az előző év 11,815 millió eurójával szemben, ami főként

egy jelentős lengyel bérlő márciusi távozásának tudható

be.

A közvetlen fedezet 7,170 millió euró lett, ami 66,4 százalékos fedezeti hányadot eredményezett, javulva a tavalyi 62,2 százalékról. A konszolidált EBITDA 3,765 millió euróra esett vissza a tavalyi 7,511 millió euróról, azonban

az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított korrigált EBITDA 6,707 millió euró volt,

csak 114 ezer euróval alacsonyabb az előző évinél.

Az adózott eredmény 3,419 millió eurót tett ki, de a korrigált adózott eredmény 5,496 millió euró, ami az árbevétel 51 százalékát jelenti. A társaság pénzeszköz-állománya 52,264 millió euróra nőtt, miközben bankhitelállománya változatlan maradt, csak az ütemezett tőketörlesztés történt meg.