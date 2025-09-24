Tőzsdei tűzijátékkal ünnepel a fél év alatt milliárdos profitot termelő Enefi

Hatalmas tőzsdei tűzijátékkal, időnként közel 10 százalékos emelkedéssel – 282 forinton is kötöttek ügyleteket – reagáltak az Enefi részvényei a társaság keddi tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésére, amely szerint az első fél évben az előző év azonos időszakához mérten több mint másfélszeresére, 1,038 milliárd forintra növelte nettó nyereségét. A menedzsment által árgus szemmel figyelt nettó időszaki átfogó jövedelem is hasonló mértékben 996 millió forintra nőtt.

Az Enefi eplényi sípályája / Fotó: Harsanyi Andras / shutterstock

Az Enefi nem mindennapi beszámolója, a Telekom-üzlet

A nem mindennapi beszámoló szerint amúgy az Enefi árbevétele közel harmadával, csaknem 360 millió forintra nőtt, míg az EBITDA-soron jelentkező vesztesége 32 százalékkal, 90,5 millió forintra csökkent. Az árbevétel tehát az adózott nyereség kevesebb mint 35 százalékát tette ki, miközben EBITDA-ágon továbbra is mínuszos a vállalat.

Mindez első látásra nehezen értelmezhető, a kulcsot az jelenti, hogy az Enefi féléves profitját a pénzügyi műveletek és ráfordítások soron termelte ki, sőt igazság szerint ez a tétel fordította nyereségbe az eredményt, hiszen 1,27 milliárd forintra rúgott, ami a bruttó nyereséget is meghaladta. Ez a sor viszont nem képezi részét sem a bevételnek, sem az EBITDA-nak.

Azt pedig, hogy miből származott ez a remek pénzügyi eredmény, az Enefi már korábban elárulta, jelesül a Magyar Telekom-részvényekhez kapcsolódó első fél évben realizált árfolyamnyereségről, osztalékbevételről, valamint a kapcsolódó határidős ügyletek pozitív eredményéről van szó. A cégvezetés májusban jelentette be, hogy 2,7 milliárd forintos összértékkel szállt ki a Magyar Telekom részvényeiből, miután a beszálló árfolyam nagyjából 3,5-szeresén zárta pozícióit.

Nagyot nőtt a sípálya bevétele is

A bevételi sorokhoz visszatérve, fontos tudni, hogy az Enefinek korábbi korszakából, amikor a jelenlegi helyzettel ellentétben, még külföldön – Erdélyben és Lengyelországban – is folytatott energiahatékonysági projekteket, számos peres követelése maradt vissza Erdélyben, amelyeket ottani leányvállalatain keresztül sorozatosan, s az utóbbi időben egyre nagyobb sikerrel érvényesít a román bíróságokon. Emellett idehaza a Maharttól is jelentős összeget követel a társaság.