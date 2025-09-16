Magyar Telekom: aki kimaradt, lemaradt - véget ér a növekedési sztori

Évekig tartó messze 10 százalék feletti növekedés után jövőre a Magyar Telekom várhatóan visszatér az egy számjegyű százalékos bővüléshez mind bevétel-, mind EBITDAaL-ágon (lízing utáni EBITDA), mivel a következő évektől már nem várható a díjak inflációs indexálása, illetve a különadó eltörlésének pozitív hatásai is elhalványulnak – írja befektetőknek szóló jegyzetében Varga-Nagy Nóra, az Erste szektorelemzője.

Véget ér a Magyar Telekom két számjegyű növekedése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Megemelték a Magyar Telekom-részvények célárát

Az elemző ezért a Telekom részvényeire adott ajánlását vételről tartásra módosította, ám a papír célárát a korábbi 1940 forintról 2050 forintra emelte, ami a kedd délelőtti 1890 forintos árfolyamhoz mérten még mindig nagyjából 8,5 százalékos erősödési potenciált rejt.

A korábbi, ez év áprilisi ajánlás óta egyébként a részvénykurzus 27 százalékkal emelkedett. A vételi ajánlás tartásra való leminősítésének hátterében pedig éppen a részvényárfolyam jelenlegi magas szintjéből adódó korlátozott növekedési potenciál áll.

A céláremelést ugyanakkor a cégvezetés által az idei évre kiadott, felfelé módosított várakozások magyarázzák, hiszen a Magyar Telekom publikus célkitűzései a korábbi előrejelzéshez mérten erősebb EBITDAaL-t, korrigált adózott eredményt és a szabad pénzáramot valószínűsítenek. A legfontosabb indok azonban, hogy az osztalék továbbra is dinamikusan növekedhet.

Apropó, szabad pénzáram (FCF), a Magyar Telekom szabad pénzárama az árbevételéhez képest 20 százalékos, ami épp a duplája a versenytársaiénak.

Az osztalék kárpótolhatja a részvényeseket

Panaszra mindazonáltal ezt követően sem lesz okuk a részvényeseknek, hiszen az Erste által elemzett telekommunikációs vállalatok közül a Magyar Telekom kínálja a legmagasabb várható részvényesi javadalmazást osztalékkifizetés és részvény-visszavásárlások formájában.

A várható 2025-ös eredmény és a 80 százalékos kifizetési ráta mellett az Erste 179 forint részvényesi javadalmazással számol összesen.

Az osztalék az idei évre becsült 136 forintot követően az elkövetkező években rendre 165 és 190 forint lehet. Ráadásul az osztalékot nagy valószínűséggel megfejelik évi 39,1 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlásokkal az elkövetkező években is, ami a részvényárfolyamot stabilan karbantartó tényező – írja az Erste.

A 2025-ös előremutató EV/EBITDA (vállalati érték / EBITDA) hányados összhangban van a versenytársak mediánjával,

míg a P/E (részvényárfolyam/egy részvényre jutó nettó nyereség) alapján körülbelül 26 százalékos emelkedés lenne lehetséges.

Egy szó, mint száz, a nagy növekedési sztorinak most vége, de az osztalékhozam azért kárpótolhat mindenkit, hiszen 7-10 százalék között alakulhat az elkövetkező években. Ha pedig a teljes visszajuttatásra tekintünk (+részvényvásárlás), akkor 10 és 13 százalék közötti értékeket kapunk. Ez ugyan kisebb, mint a 15 százalék környékén levő tőkeköltség, ám jócskán meghaladja a kockázatmentes hosszú hozamok értékeit.