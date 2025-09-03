Olcsón megúszta a Google a jogellenesen kiépített monopólium ügyét

Megmenekült a feldarabolás veszélyétől az Alphabet birtokában lévő Google, miután a vállalatot a keresések monopolizálása miatt elmarasztaló ügyben a bíróság csupán csekély jogorvoslatot követelt a technológiai óriástól.

A Google megtarthatja a Chrome-ot, és továbbra is fizethet azért, hogy az ő keresője legyen az alapértelmezett mind az iOS, mind az Android készülékekeken / Fotó: Aileenchik / Shutterstock

A Google monopóliuma nem jelenti azt, hogy a céget fel kéne darabolni

A még az első Trump-adminisztráció végén indult versenyjogi eljárást a Biden-adminisztráció és folytatta, és az ügyben eljáró bíró, Amit Mehta a kormányzatnak adott igazat tavaly nyáron, tehát elismerte, hogy

a Google piaci erőfölényét kihasználva illegális monopóliumot épített ki az online keresések és az azokhoz kapcsolódó hirdetések terén.

Az ugyanakkor már az ítélet pillanatában is kérdéses volt, hogy milyen jogorvoslattal lehet ezt a problémát megoldani, ám a keddi döntés jóval enyhébbnek bizonyult, mint amit a keresőóriás kritikusai vagy a kormányzat szerettek volna elérni. A Google így megtarthatja a Chrome böngészőjét és az Android operációs rendszert is, sőt továbbra is fizethet az Applenek és másoknak a keresőalkalmazása disztribúciójáért a Bloomberg információi szerint.

Hatalmas siker ez a Google számára, de az Appple is örülhet

Azt, hogy a döntés mennyire kedvező volt a Google számára, jelzi, hogy a tulajdonos Alphabet részvényei a kiterjesztett kereskedésben több mint 8 százalékos emelkedésre is képesek voltak, de a keresőoldal terítéséért több tízmilliárd dollárt bezsebelő Apple részvényei is több mint 4 százalékot emelkedtek. A Google-nek mindössze

a keresési találatok kialakításához szükséges adatokat kell megosztania versenytársaival, például a DuckDuckGóval, a Microsofttal vagy épp az olyan mesterségesintelligencia-startupokkal, mint az OpenAI vagy a Perplexity.

A döntés szerint emellett az Android operációs rendszert használó készülékek gyártóitól a Google nem várhatja el, hogy alkalmazásboltja, a Play Store használatáért cserébe a cég összes applikációját telepítsék a telefonokra és tabletekre.

A Google üdvözölte Mehta döntését, amiért az felismerte, hogy a mesterséges intelligencia milyen mértékben átalakította a keresések piacát, noha azt továbbra is vitatják, hogy illegális monopóliumot hoztak volna létre, és aggályukat fejezték ki az adatmegosztással kapcsolatban.