Nem tolongtak a 12 hónapos diszkontkincstárjegyért – az ÁKK végül kevesebbet értékesített, mint tervezte

Az elsődleges forgalmazók 26,3 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), csökkentett értékesítéssel, 22,0 milliárd forintot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,25 százalék volt, 6 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,06 százalék volt.

Nem bizonyult annyira kapósnak a diszkontkincstárjegy / Fotó: Vémi Zoltán

A hétéves, változó kamatozású kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 42,0 milliárd forintból, a meghirdetett mennyiséget 10 milliárd forinttal megemelve, 20,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 81,7 milliárd forintból, a meghirdetett mennyiséget 30 milliárd forinttal megemelve, 40,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 6,74 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb a korábbi aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,80 százalék volt.

