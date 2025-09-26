Állampapír: 40 százalékos hozam öt év alatt - indulhat a roham az új FixMÁP-ért

Alaposan átalakul a hazai állampapír-kínálat október elejétől, két sorozat vonzereje hatalmasat nő majd a következő napokban, két eszköz iránt viszont nagyban megcsappanhat majd a kereslet. A befektetői figyelem a FixMÁP esetében változatlan maradhat, a MÁP Plusz pedig nagyon örülhet majd az újdonsült figyelemnek, a BMÁP és a PMÁP viszont nagyobb pofonba futhat bele.

Nagy változások jönnek a lakossági állampapírok között / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy változások jönnek a lakossági állampapírok között

Az ÁKK friss közleménye szerint az alapos ráncfelvarrást több stratégiai megfontolás is indokolja,

egyrészt egyszerűsíti a kínálatot, mivel egy típusú termék egy futamidővel lesz elérhető, tehát például a FixMÁP 3 éves futamidővel már nem lesz majd beszerezhető, csak 5 évre,

másrészt egységesíti a feltételeket, hiszen a Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyamot 99,00 százalékon határozza meg minden állampapír esetén (a MÁP Plusz kedvezményes, 100 százalékos időszakaitól eltekintve),

harmadrészt pedig biztonságosabb környezetet alakít ki azzal, hogy megemeli a fix és csökkenti a változó kamatozású állampapírok kamatát.

Így néz ki a friss állampapír-paletta

A Fix Magyar Állampapír, az elmúlt évek egyik legnépszerűbb terméke 5 éves futamidővel és évi 7 százalékos fix kamattal érhető el a forgalmazóknál októbertől. Mivel az ÁKK 0,5 százalékkal emeli a termék kamatozását, ezzel a változtatással a fix kamatozású papírok közül a legmagasabb hozamot kínálja.

A Magyar Állampapír Plusz feltételei jelentősen változnak.

Egyrészt minden kamatperiódusban 0,75 százalékkal magasabb kamattal lesz elérhető. Új ötéves sorozata, a sávos, fix kamatozásnak köszönhetően 6,5 százalékos kamattal indul, amely fokozatosan 7,5 százalékra emelkedik a futamidő végére. Másrészt a lejárat előtti nettó visszaváltási árfolyama 99,5 százalékról 99 százalékra csökken (a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalékon visszaváltható).

Az időszakos kedvező visszaváltási árfolyam miatt 1, 2, 3, 4 és 5 éves futamidejű állampapírként is használható, mely egyszerre jelent kiszámíthatóságot és rugalmasságot. Amennyiben valaki csak egyéves futamidőben gondolkodik, annak a MÁP Plusz lehet a legjobb választás, és ha egy év múlva még sincs szükség a pénzére, a megtakarítása tovább gyarapodhat, immár magasabb kamatok mellett.