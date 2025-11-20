Hódít a Lenovo, csakhogy ennek nagy ára van, a kínaiak nagyon örülnének kicsit több nyereségnek

A kínai Lenovo Group, a világ legnagyobb személyiszámítógép-gyártója rekordbevételt ért el a szeptember végével záródott három hónapban.

Rekordbevételt ért el a Lenovo a szeptemberrel zárult negyedévben / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A cég honlapjára fölkerült eredményjelentés szerint a pénzügyi második negyedévében 20,45 milliárd dollár volt a bevétel, 15 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

Az adózott eredmény 5 százalékkal, 340 millió dollárra csökkent. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 25 százalékkal, 512 millió dollárra emelkedett.

Az elemzői várakozások átlagában nagyobb, 382 millió dolláros adózott eredmény és kisebb, 20 milliárd dolláros bevétel szerepelt.

A fő bevételi forrásnak számító „intelligens” eszközcsoportban (Intelligent Device Group, IDG), amely magában foglalja a számítógépeket, táblagépeket és okostelefonokat, 11,8 százalékkal, 15,1 milliárd dollárra nőtt az értékesítés. A vállalkozásoknak „intelligens” infrastrukturális megoldásokat szolgáltató Infrastructure Solutions Group (ISG) bevétele 24 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra emelkedett. Az összes Lenovo IT-megoldást és szolgáltatást egyesítő Solutions & Services Group (SSG) bevétele 18 százalékkal, 2,6 milliárd dollárra bővült.

A jelentés sokkal szebb képet fest, mint a tavaszi beszámoló, amely hidegzuhanyként érte a Lenovo részvényeseit. A világelső kínai számítástechnikai gyártó akkor publikált negyedéves gyorsjelentése szerint a nyeresége 64 százalékot esett. A 90 millió dolláros adózott profit annak fényében számított elkeserítően rossznak, hogy az elemzői konszenzus 200 millió dollárra várta a tiszta nyereséget.