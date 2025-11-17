Váratlan bejelentést tett Magyarország egyik legnagyobb bankja: sok tízmilliárdos üzletet kötött az állammal – erre kellenek a visszavásárolt részvények
Az MBH Bank átalakítja vezetői teljesítményjavadalmazási rendszerét, melynek keretében a hitelintézet közgyűlési döntés alapján, a piaci sztenderdeknek megfelelően részvényalapú ösztönzési programot indított. A megújított programok intézményi célkitűzések teljesítéséhez kötöttek és MBH Bank Nyrt. törzsrészvényeket tartalmaznak, ezáltal is erősítik a részvényesi és menedzsment érdekek összehangolását.
Ennek érdekében az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete megállapodást kötött a Corvinus BHG Zrt.-vel a bank 5 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvények megvásárlására vonatkozóan.
Az MBH Csoport Európában is egyedülálló hármas fúzióját követően kiemelten fontos fejlődési szakaszon megy keresztül, számos komplex stratégiai kihívással szembesülve. Ezek sikeres teljesítése, a stratégiai célok elérése, valamint a hosszútávú, fenntartható fejlődés biztosítása érdekében szükséges erősíteni azon vezetők hosszútávú elkötelezettségét, akik a legnagyobb hatással vannak az intézményi célkitűzések teljesítésére.
Ezt az összefüggést legjobban a részvényalapú ösztönzési rendszer biztosítja, mely erősíti a tulajdonosi szemléletet és közvetlen kapcsolatot teremt a vezetői teljesítmény és a részvényesi értékteremtés között,
ezáltal fokozva a menedzsment és a részvényesek közötti célkitűzések összhangját. A részvényalapú programok ösztönzik az egész szervezet kimagasló teljesítményét, erősítik a hosszútávú stratégiai fókuszt és jelentős mértékben hozzájárulnak a munkatársak hosszútávú megtartásához.
Emellett a részvényalapú ösztönzés transzparens és piackonform megoldás, mely növeli a befektetői bizalmat és javítja a Bank megítélését a tőkepiacon.
- A részvénycsomag az MRP szervezet tulajdonában marad, a javadalmazási programban érintett vezetők a részvények értéknövekményéből és hozamából részesedhetnek az előre meghatározott feltételek alapján.
- A bank teljesítményjavadalmazási struktúrájának megújítását, beleértve a Törzsrészvényes és az Értéknövekményes Programok elindítását a hitelintézet 2025. szeptember 19-i rendkívüli közgyűlése is elfogadta.
A közgyűlés és a vezető testületek által a javadalmazási rendszer átalakítása tekintetében jóváhagyott intézkedések összhangban vannak a Társaság tőzsdei közkézhányad növelésére irányuló törekvéseivel, mivel az érintett munkavállalók javadalmazását közelíti a részvényesek részvényárfolyam növekedésében megnyilvánuló érdekeihez.
A részvényalapú programok megvalósítása érdekében az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részvényadásvételi megállapodást kötött.
A tőzsdén kívüli ügylet keretében az MBH Bank MRP szervezete a bank által kibocsátott, 5 százalékos tulajdonrészt megtestesítő, összesen 16 126 481 darab részvényt vásárolt a közvetett állami tulajdonú társaságtól.
A 42,1 milliárd forintos vételár egy független, nemzetközi pénzügyi tanácsadó, a Big4 vállalatok egyikének értékelése alapján került meghatározásra. A megállapodás vételárkompenzációs mechanizmust is tartalmaz, melynek értelmében – bizonyos feltételek fennállása esetén – a Corvinus BHG Zrt. egyszeri kiegészítő vételár kifizetésére lehet jogosult a későbbiekben.