Kína a csúcsra tör: ilyen olajszállító óriáshajót még nem látott a világ
hajózás
Kína
technológia
gyártás

Ilyen olajszállító óriáshajót még nem látott a világ, persze, hogy Kína építette: a New Explorer az egyik legnagyobb a Földön, de nem ezért járnak a csodájára - videó

Gigantikus méretű, 333 méter hosszú olajszállítót bocsátottak vízre a kínai Dalianban, a New Explorer a világ első metanolos, kettős üzemanyagú, extra-nagy kapacitású nyersolaj-szállító hajója, úgynevezett szupertanker. 2025 az óriások éve volt, december 31-én adták át Nantongban, a valamivel kisebb, de így is 24 ezer konténer szállítására alkalmas hajót, ami szintén hasonló elven működik.
VG
2026.01.01., 19:33

December 22-én átadták a kínai Dalianban az New Explorert, egy metanolos, kettős üzemanyagú, intelligens, extra nagyságú nyersolaj-szállító hajót (VLCC), amelyet a Kínai Állami Hajóépítő Vállalat (CSSC) Dalian Shipbuilding épített a China Merchants Shipping számára. Ez a mérföldkő a világ első metanolos, kettős üzemanyagú, extra-nagy nagy nyersolaj-szállító hajójának hivatalos kereskedelmi szolgálatba lépését jelenti, olvasható a container-news.com oldalán. 

Kína a csúcsra tör: ilyen olajszállító óriáshajót még nem látott a világ 

A hajó a CSSC Dalian Shipbuilding által függetlenül fejlesztett 8. generációs VLCC , a Kínai Osztályozási Társaság (CCS) besorolása alapján. Teljes hossza körülbelül 333 méter, nyersolaj-szállítókapacitása pedig körülbelül 2,1 millió hordó. Amellett, hogy kiválóan manőverezhető, nagyobb viharokban is tudnak vele hajózni, kisebb a merülése és olyan kikötőkbe is be tud állni, ahová a hasonló méretű társai nem. Jóval jobban fogyaszt is, mint a régebbi konstrukciók. 

A belföldön gyártott, metanolos kettős üzemanyagú főmotorral és metanolos üzemanyag-ellátó rendszerrel felszerelt hajó akár 92 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, 99 százalékkal a kén-oxid-kibocsátást és 90 százalékkal az egyéb károsanyag-kibocsátást a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal működő hajókhoz képest.

Továbbá a hajó saját fejlesztésű fedélzeti intelligens platformokat integrál, mint például egy intelligens folyékony rakomány-vezérlő rendszert és egy intelligens gépház-üzemeltetési és karbantartási rendszert. Ezek együttesen növelik a hajó hatékonyságát,és biztonságát. Az intelligens folyékony rakomány-vezérlő rendszer több mint tíz, a nyersolaj be- és kirakodásához, valamint szállításához kapcsolódó alrendszert integrál, olyan alapvető funkciókat biztosítva, mint a több rendszert átfogó koordinált vezérlés, az intelligens rakománykezelési műveletek és a szakértői tudásalapú döntéstámogatás.

Vízre tették a „kistesót"

2025 utolsó napján a kínai Nantongban vízre bocsátották a világ első 24 000 TEU kapacitású, (A Twenty-foot Equivalent Unit rövidítése, a konténerhajók kapacitását méri, egy 20 láb, nagyjából 6,1 m hosszú szabványkonténernek felel meg, tehát ebből fér rá huszonnégyezer - a szerk.), metanollal hajtott, úgynevezett kettős üzemanyagú konténerszállító hajóját is. Ez a hajó a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb zöld, tiszta energiával működő konténerszállító hajója, írja a imarinenews.com.

A hajót a Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (NACKS) vállalat fejlesztette és tervezte, több, az iparág által használt csúcstechnológia felhasználásával. A hajó egy fejlett metanolos, kettős üzemanyagú energiarendszert használ, amely a magas hatékonyságot alacsony kibocsátással ötvözi, és működése során végig „karbonsemleges" maradhat.

A NACKS már több kulcsfontosságú technológiát fejlesztett ki, beleértve az ultra-nagy hajótestek intelligens és hatékony építését, valamint a metanol üzemanyagtartályok szerkezeti biztonságát, szilárd alapot teremtve a tiszta energiával működő hajók fejlesztéséhez és nagyméretű építéséhez Kínában.

A frissen átadott hajó pótolja Kína elmaradását az ekkora, ultra-nagy konténerhajók tervezésénél,valamint jelentős mérföldkövet jelent az ország hajóépítő iparának a zöld, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és intelligens technológiák felé való átállásában. Az első hajó vízre bocsátását követően a további, azonos osztályú hajókat fokozatosan építik majd. Ez a kezdeményezés segíteni fog a külföldi technológiai monopóliumok megtörésében, előmozdítja Kína hajóépítő iparának általános korszerűsítését, és tovább fokozza a nagyhatalom versenyképességét a nemzetközi piacon.

Kína hajóépítő iparának egyik etalonvállalataként a NACKS 1995-ös megalakulása óta azt tűzte ki célul, hogy világszínvonalú hajókat gyártson. Az innovációvezérelt fejlesztés és a manapság sokszor alkalmazott 0älean menedzsment" iránti elkötelezettségével sikeresen szállított különféle csúcskategóriás hajókat, beleértve az ultra-nagy konténer és ércszállítókat, nem utolsó sorban a VLCC-ket (gigantikus méretű nyersolajszállító hajókat), amelyek közül sok a hazai és külföldi vizeken teljesít szolgálatot. 

Az elmúlt években a NACKS aktívan fejlesztette az intelligens gyártást és a zöld átalakulást, számos automatizált és intelligens gyártósort épített, és teljes körűen korszerűsítette a hajógyártási folyamatokat és az irányítást. A hajózási iparágban a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődés globális trendjére reagálva a NACKS a „zöld hajógyártás a zöld hajókért” elvét követi a „kettős szén-dioxid-kibocsátás” célok elérése érdekében, és hozzájárul Kína hajógyártásának fenntartható fejlődéséhez.

 

9 perc
hajózás

