Megszólalt a Mol a teljes átalakulásról: egyszer és mindenkorra tisztázta, mi fog történni az olajtársaságnál
Az elemzőket meglepte, a befektetőket viszont a legkevésbé sem bizonytalanította el a Mol átalakításának terve. Az október 23-i ünnepi hosszú hétvége előestéjén bejelentett, az olajtársaság holdinggá szervezéséről szóló kezdeményezést volt idejük megemészteni a tőzsdézőknek, a hét eleji kereskedésben jelentősen drágultak a társaság részvényei.
A Mol kurzusa 1,7 százalékkal erősödött hétfő kora délutánig, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chip volt a négy közül. Némileg meglepő módon épp akkor gyújtotta be a rakétákat az idén eddig takaréklángon égő árfolyam, amikor egyre sokasodnak a kockázatok a hazai olajtársaság körül.
A befektetőket azonban – a hétfői kereskedés iránya és lendülete alapján – a dunai finomítóban múlt héten keletkezett tűz és esetleges következményei, valamin az orosz olajcégekre kivetett amerikai szankciók jelentette kockázatok sem riasztották el.
A furcsaságok sorába illeszkedik a társaság átalakítására vonatkozó, szerda kora este közzétett közgyűlési javaslat is, amely szerint holdingstruktúrába szerveznék át a Molt és jogilag szétválasztanák egyes üzletágainak tevékenységét, erről a november 27-re egybehívott rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak majd a tulajdonosok.
A kezdeményezés lényege, hogy a jövőben a Mol Nyrt.-nél holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak,
- upstream,
- downstream
- és retail,
önálló társaságokként működnek tovább a társaság százszázalékos tulajdonában. A Mol hangsúlyozta azt is, hogy az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, nem jár értékátrendezéssel, kizárólag a cégcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja.
Az elemzőt meglepte a Mol holdingosításának terve
Az átszervezés hírére – ahogy az ilyenkor borítékolható – kisbefektetői körökben megindult a spekuláció, de az ötlet az elemzőket is meglepetésként érte.
„Ez egy meglehetősen furcsa lépés. Nem igazán értjük, miért alakítja át magát a Mol holdinggá” – írta hétfői jegyzetében Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A szakértő a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy a holdingstruktúra elsősorban a feltörekvő piacokon jellemző, olyan gazdaságokban, ahol nehéz tőkéhez jutni, a vállalatok tőkeköltsége magas, és a holding létrehozása megkönnyíti a forrásokhoz jutást.
A Mol esetében ilyen körülmények és ez a probléma azonban nem áll fenn – hangsúlyozta. Szerinte az üzletágakat jogilag nem szükséges szétválasztani ahhoz, hogy tevékenységük számvitelileg is elkülönüljön. Egy esetleges befektető, üzlettárs bevonását vagy egyes vállalatrészek értékesítését ugyanakkor megkönnyítheti egy ilyen tagoltabb üzleti struktúra.
Az Ersténél ezért – egyes kisbefektetői spekulációkkal egybecsengően – azt feltételezik, hogy a Mol esetleg M&A-tranzakciókra készül, vagy bizonyos eszközeinek eladását tervezi.
Megszólalt a Mol: itt a válasz a spekulációkra
A vállalatszervezés tervezett átalakításával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Molnak is. Az olajtársaság válaszában kiemelte, hogy az olajiparban nem egyedülálló a holdingstruktúra, a nyugat-európai szektortársak közül például
- a Shell,
- a BP
- és a Total Energies is
ilyen formában működik, ami egyszerűbbé teszi a gyakran földrajzilag is elkülönülő, más-más tevékenységet végző üzletágak működtetését.
Az eszközök esetleges eladására vonatkozó spekulációkat piaci pletykának tekinti, így azokat nem kívánta kommentálni a társaság. Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
a mostani kezdeményezés nem eszközeladásról, hanem egy jogi keretváltásról szól, amelynek célja, hogy a Mol csoport hosszú távon rugalmasabban és hatékonyabban működjön.
A közgyűlés elé kerülő javaslat a Mol Nyrt. alapszabályának módosítását tartalmazza, annak érdekében, hogy az állam mint tulajdonos aranyrészvényhez kapcsolódó jogai ne csak a Mol Nyrt.-re, hanem a teljes Mol csoport egészére is kiterjedjenek.
Ez azt jelenti, hogy az állam befolyása nem csökken, hanem épp ellenkezőleg – így a százhalombattai finomító elidegenítésének előzetes jóváhagyási joga –, a jövőben a teljes cégcsoportra érvényes lesz – írták a Világgazdaságnak küldött válaszukban.
A Mol november végén rendkívüli közgyűlésen dönt a holdingstruktúra bevezetéséről. Az új szerkezetben a társaság irányítási és finanszírozási központként működik tovább, miközben fő üzletágai – a kutatás-termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelem – önálló leányvállalatokként folytatják tevékenységüket.