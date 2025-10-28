Megszólalt a Mol a teljes átalakulásról: egyszer és mindenkorra tisztázta, mi fog történni az olajtársaságnál

Az elemzőket meglepte, a befektetőket viszont a legkevésbé sem bizonytalanította el a Mol átalakításának terve. Az október 23-i ünnepi hosszú hétvége előestéjén bejelentett, az olajtársaság holdinggá szervezéséről szóló kezdeményezést volt idejük megemészteni a tőzsdézőknek, a hét eleji kereskedésben jelentősen drágultak a társaság részvényei.

Az elemzők és a tőzsdézők is véleményt mondtak a Mol holdingosításáról / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A Mol kurzusa 1,7 százalékkal erősödött hétfő kora délutánig, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chip volt a négy közül. Némileg meglepő módon épp akkor gyújtotta be a rakétákat az idén eddig takaréklángon égő árfolyam, amikor egyre sokasodnak a kockázatok a hazai olajtársaság körül.

A befektetőket azonban – a hétfői kereskedés iránya és lendülete alapján – a dunai finomítóban múlt héten keletkezett tűz és esetleges következményei, valamin az orosz olajcégekre kivetett amerikai szankciók jelentette kockázatok sem riasztották el.

A furcsaságok sorába illeszkedik a társaság átalakítására vonatkozó, szerda kora este közzétett közgyűlési javaslat is, amely szerint holdingstruktúrába szerveznék át a Molt és jogilag szétválasztanák egyes üzletágainak tevékenységét, erről a november 27-re egybehívott rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak majd a tulajdonosok.

A kezdeményezés lényege, hogy a jövőben a Mol Nyrt.-nél holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak,

upstream,

downstream

és retail,

önálló társaságokként működnek tovább a társaság százszázalékos tulajdonában. A Mol hangsúlyozta azt is, hogy az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, nem jár értékátrendezéssel, kizárólag a cégcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja.

Az elemzőt meglepte a Mol holdingosításának terve

Az átszervezés hírére – ahogy az ilyenkor borítékolható – kisbefektetői körökben megindult a spekuláció, de az ötlet az elemzőket is meglepetésként érte.

„Ez egy meglehetősen furcsa lépés. Nem igazán értjük, miért alakítja át magát a Mol holdinggá” – írta hétfői jegyzetében Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A szakértő a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy a holdingstruktúra elsősorban a feltörekvő piacokon jellemző, olyan gazdaságokban, ahol nehéz tőkéhez jutni, a vállalatok tőkeköltsége magas, és a holding létrehozása megkönnyíti a forrásokhoz jutást.