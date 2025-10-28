Gyors volt a Mol: ismét termel a Dunai Finomító

Újra, egyelőre csökkentett kapacitással, de termel üzemanyagot a Mol százhazlombattai finomítója. A társaság tájékoztatása szerint a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása az ütemterv szerint halad.

A tűzeset után újra termel üzemanyagot a százhalombattai finomító / Fotó: Hegedüs Róbert

„Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk” – olvasható a közleményben. A tűz október 20-án keletkezett a Dunai Finomító (Dufi) AV-3 üzemében. Senki nem sérült meg. A kárfelmérés továbbra is zajlik. A tényfeltárásban

statikusok,

gépészek,

műszerészek,

villamos- és vegyészmérnökök

mérik fel, hogy mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérés után részletes bontási és helyreállítási terv készül.

Tűz már nincs, munka még van bőven

A tűz eloltásában részt vett a társaság saját tűzoltósága, a FER, és részt vettek külső tűzoltók is. A FER akkori közlése szerint az oltáshoz speciális anyagokra volt szükség. A hazai üzemanyag-ellátás rövid távon sem sérült a Mol múlt heti közlése szerint, és már akkor látható volt, hogy a termelés hamarosan újraindul, értelemszerűen az AV-3 üzemen kívül.

A tűzeset ugyanakkor a térség egyes országait is érinti, főként Szerbia üzemanyag-ellátását. A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte szerbiai exportját, és a pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása is szóba került a szükségletek kielégítésére.