Gyors volt a Mol: ismét termel a Dunai Finomító

Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban – tette közzé a létesítmény tulajdonosa, a Mol. A százhalombattai finomító egyik egységében múlt hétfőn keletkezett tűz, keletkezésének okát még vizsgálják.
VG
2025.10.28., 13:06

Újra, egyelőre csökkentett kapacitással, de termel üzemanyagot a Mol százhazlombattai finomítója. A társaság tájékoztatása szerint a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása az ütemterv szerint halad.

tűz
A tűzeset után újra termel üzemanyagot a százhalombattai finomító / Fotó: Hegedüs Róbert

„Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk” – olvasható a közleményben. A tűz október 20-án keletkezett a Dunai Finomító (Dufi) AV-3 üzemében. Senki nem sérült meg. A kárfelmérés továbbra is zajlik. A tényfeltárásban

  • statikusok,
  • gépészek,
  • műszerészek,
  • villamos- és vegyészmérnökök

mérik fel, hogy mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérés után részletes bontási és helyreállítási terv készül.

Tűz már nincs, munka még van bőven

A tűz eloltásában részt vett a társaság saját tűzoltósága, a FER, és részt vettek külső tűzoltók is. A FER akkori közlése szerint az oltáshoz speciális anyagokra volt szükség. A hazai üzemanyag-ellátás rövid távon sem sérült a Mol múlt heti közlése szerint, és már akkor látható volt, hogy a termelés hamarosan újraindul, értelemszerűen az AV-3 üzemen kívül.

A tűzeset ugyanakkor a térség egyes országait is érinti, főként Szerbia üzemanyag-ellátását. A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte szerbiai exportját, és a pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása is szóba került a szükségletek kielégítésére.

