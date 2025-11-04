Deviza
Nyílhatnak a pezsgők: nagy hajrával ért új csúcsra a pesti tőzsde, javított rekordján az OTP is

Gyengült kedd délután a forint az euróval és a dollárral szemben. A pesti tőzsdén nagy hajrával új csúcsra ért a BUX, és bár a nap hőse a Richter volt, az OTP is rekordot döntött.
K. T.
2025.11.04, 17:20
Frissítve: 2025.11.04, 17:32

Óvatosak voltak a befektetők kedden, a tőzsdei visszaeséstől való félelem nem kedvezett a tőzsdei kockázatvállalásnak. Az európai piacok szinte kivétel nélkül pirosban zárták a napot. A pesti tőzsdén is szinte végig az eladók voltak fölényben, a BUX azonban nagyot hajrázva pluszban fejezte be a kereskedést, felülteljesítve nyugat-európai társait. 

pesti tőzsde, BUX, OTP
Minden jó, ha jó a vége – új csúcson a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe 0,3 százalékos emelkedést elkönyvelve ráadásul történelmi csúcsot is döntött a nap végén 108 029 ponton.

A nagypapírok közül a Richter vitte a prímet, 1,5 százalékkal 10 500 forintra drágulva. A Mol 0,2 százalékkal 2920 forintig került feljebb, az OTP papírjai minimális emelkedést követően 32 500 forinton, szintén új rekordon nyugtázták a napot. A Magyar Telekom a hétfői záróárra, 1760 forintra ért vissza.

A forint számára nem volt ilyen kedvező a nap, noha a délután második felében valamelyest lefaragott hátrányából a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése a napon belüli 388,7 forintos csúcsról 387,9-es szintig jött vissza a pesti tőzsdezárásig, ám még ez is 0,15 százalékos leértékelődés.

A dollárhoz képest 0,4 százalékot veszített értékéből a magyar pénz, a keresztárfolyam 337,5 forintnál járt a pesti tőzsde zárásakor.

