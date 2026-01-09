Deviza
technikai hiba
applikáció
Revolut
fizetés

Revolut: nem fizet a kártya, lefagy az app – komoly hibák jelentkeztek Magyarországon

Január 9-én kora délután sok felhasználó számára vált hirtelen bizonytalanná egy addig magától értetődőnek hitt művelet. Vásárlások szakadtak félbe, tranzakciók maradtak függőben, miközben egyre többen próbálták újra és újra megnyitni a telefonjukon az alkalmazást. A Revolut körül gyorsan sűrűsödni kezdtek a panaszok, ám ekkor még kevesen tudták, pontosan mi áll a háttérben. A közösségi felületeken terjedő beszámolók alapján azonban hamar világossá vált, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó.
Ballagó Dániel
2026.01.09, 15:04
Frissítve: 2026.01.09, 16:08

Komoly fennakadásokkal szembesülhettek a Revolut felhasználói január 9-én, csütörtökön a kora délutáni óráktól. Több magyar ügyfél is arról számolt be, hogy a digitális bank szolgáltatásai részlegesen vagy teljes egészében elérhetetlenné váltak. A problémákra elsőként a Revolut-felhasználók közösségi csoportjaiban hívták fel a figyelmet, később pedig a revb.hu is beszámolt a tapasztalt hibákról.

Revolut Ukrajna, Business,
Nem fizet a kártya, lefagy az app – komoly hibák bénították meg a Revolutot Magyarországon / Fotó: AFP

A visszajelzések alapján nem elszigetelt, egyedi hibáról volt szó, hanem olyan technikai problémáról, amely egyszerre több alapvető funkciót is érintett, és sok felhasználót akadályozott a mindennapi pénzügyei intézésében.

Kártyás fizetés, pénzmozgatás, váltás – sorra estek ki a funkciók

Az érintett ügyfelek beszámolói szerint a Revolut több szolgáltatása is akadozott, illetve egyes esetekben teljesen használhatatlanná vált. A felhasználók az alábbi hibákat tapasztalták:

  • kártyás fizetések elutasítása boltokban és online vásárlások során,
  • pénz áthelyezésének sikertelensége a számlák között,
  • a „Zsebek” funkcióból nem lehetett pénzt kivenni,
  • az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenetek jelentek meg,
  • a pénzváltás nem működött, vagy egyáltalán nem volt elérhető.

A problémák különösen kellemetlenek lehettek azok számára, akik elsődleges vagy kizárólagos bankszolgáltatóként használják a Revolutot, és nem rendelkeznek másik aktív bankkártyával.

Mit mutatott a hivatalos rendszerállapot?

A Revolut saját rendszer monitor oldala szerint 14 óra után elsősorban a Revolut Business üzleti alkalmazásban és a webes felületen jelentkeztek hibák. A hivatalos státusz ekkor még azt mutatta, hogy a lakossági szolgáltatások működőképesek, ugyanakkor a felhasználói visszajelzések alapján a probléma a magánügyfeleket is széles körben érintette.

Ez arra utalhat, hogy a hiba gyorsan terjedt át több rendszerkomponensre, vagy a valós helyzet késleltetve jelent meg a hivatalos státuszjelentésben.

Nem példa nélküli a jelenség a Revolutnál sem

A Revolutnál az elmúlt években már többször előfordultak rövidebb-hosszabb ideig tartó technikai fennakadások.

A gyors növekedés és a teljesen digitális működés miatt az ilyen rendszerszintű hibák sokkal látványosabban érintik az ügyfeleket, mint a hagyományos bankok esetében.

Szakértők szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a fintech szolgáltatások kényelme mellett kockázatot is jelenthet, ha egy felhasználó kizárólag egyetlen alkalmazásra bízza a napi pénzügyeit.

Mit tehetnek az ügyfelek?

A jelenlegi helyzetben a szakértők és a felhasználók tapasztalatai alapján érdemes tartalék fizetési megoldással készülni és míg a hiba teljes körű elhárítása meg nem történik, ajánlott másik bankkártyát vagy alternatív fizetési módot használni.

A tapasztalatok szerint a Revolut az ilyen jellegű technikai problémákat általában néhány órán belül orvosolja, így várhatóan a mostani fennakadás is átmenetinek bizonyul. A szolgáltató részéről egyelőre nem érkezett részletes magyarázat a hiba okáról.

