Revolut: nem fizet a kártya, lefagy az app – komoly hibák jelentkeztek Magyarországon
Komoly fennakadásokkal szembesülhettek a Revolut felhasználói január 9-én, csütörtökön a kora délutáni óráktól. Több magyar ügyfél is arról számolt be, hogy a digitális bank szolgáltatásai részlegesen vagy teljes egészében elérhetetlenné váltak. A problémákra elsőként a Revolut-felhasználók közösségi csoportjaiban hívták fel a figyelmet, később pedig a revb.hu is beszámolt a tapasztalt hibákról.
A visszajelzések alapján nem elszigetelt, egyedi hibáról volt szó, hanem olyan technikai problémáról, amely egyszerre több alapvető funkciót is érintett, és sok felhasználót akadályozott a mindennapi pénzügyei intézésében.
Kártyás fizetés, pénzmozgatás, váltás – sorra estek ki a funkciók
Az érintett ügyfelek beszámolói szerint a Revolut több szolgáltatása is akadozott, illetve egyes esetekben teljesen használhatatlanná vált. A felhasználók az alábbi hibákat tapasztalták:
- kártyás fizetések elutasítása boltokban és online vásárlások során,
- pénz áthelyezésének sikertelensége a számlák között,
- a „Zsebek” funkcióból nem lehetett pénzt kivenni,
- az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenetek jelentek meg,
- a pénzváltás nem működött, vagy egyáltalán nem volt elérhető.
A problémák különösen kellemetlenek lehettek azok számára, akik elsődleges vagy kizárólagos bankszolgáltatóként használják a Revolutot, és nem rendelkeznek másik aktív bankkártyával.
Mit mutatott a hivatalos rendszerállapot?
A Revolut saját rendszer monitor oldala szerint 14 óra után elsősorban a Revolut Business üzleti alkalmazásban és a webes felületen jelentkeztek hibák. A hivatalos státusz ekkor még azt mutatta, hogy a lakossági szolgáltatások működőképesek, ugyanakkor a felhasználói visszajelzések alapján a probléma a magánügyfeleket is széles körben érintette.
Ez arra utalhat, hogy a hiba gyorsan terjedt át több rendszerkomponensre, vagy a valós helyzet késleltetve jelent meg a hivatalos státuszjelentésben.
Nem példa nélküli a jelenség a Revolutnál sem
A Revolutnál az elmúlt években már többször előfordultak rövidebb-hosszabb ideig tartó technikai fennakadások.
A gyors növekedés és a teljesen digitális működés miatt az ilyen rendszerszintű hibák sokkal látványosabban érintik az ügyfeleket, mint a hagyományos bankok esetében.
Szakértők szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a fintech szolgáltatások kényelme mellett kockázatot is jelenthet, ha egy felhasználó kizárólag egyetlen alkalmazásra bízza a napi pénzügyeit.
Mit tehetnek az ügyfelek?
A jelenlegi helyzetben a szakértők és a felhasználók tapasztalatai alapján érdemes tartalék fizetési megoldással készülni és míg a hiba teljes körű elhárítása meg nem történik, ajánlott másik bankkártyát vagy alternatív fizetési módot használni.
A tapasztalatok szerint a Revolut az ilyen jellegű technikai problémákat általában néhány órán belül orvosolja, így várhatóan a mostani fennakadás is átmenetinek bizonyul. A szolgáltató részéről egyelőre nem érkezett részletes magyarázat a hiba okáról.