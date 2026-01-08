Még nincs vége, itt az újabb bejelentés: megint távozik egy kriptocég Magyarországról

Újabb nemzetközi kriptoszolgáltató hagyja el a magyar piacot: a MoonPay megszüntette a tranzakciós lehetőséget a hazai felhasználók számára, és felfüggesztette működését Magyarországon. A cég tájékoztatása szerint a 2026-ban életbe lépett jogszabályi változások miatt döntöttek a kivonulás mellett, melynek következményeként a magyar ügyfelek már csak korlátozott funkcionalitással érhetik el a szolgáltatást.

Újabb kriptoszolgáltató hagyja el Magyarországot: kivonul a MoonPay is / Fotó: Mamun_Sheikh

A MoonPay közlése szerint a felhasználók a náluk tartott kriptoeszközöket külső tárcába még ki tudják utalni, azonban a platformon lévő pénzeszközök kivétele már nem automatikus módon történik. A cég arra kéri az érintetteket, hogy ilyen igény esetén vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ahol egyedi segítséget nyújtanak. Ez arra utal, hogy

a korábban megszokott, egyszerű kiutalási folyamatok már nem érhetők el a magyar ügyfelek számára.

A döntés nyomán Magyarország felkerült a MoonPay által nem támogatott országok listájára is, olyan államok mellé, mint Afganisztán, Kuba, Oroszország, Kína vagy Észak-Korea. Ez a besorolás jól érzékelteti, hogy a szolgáltató a hazai szabályozási környezetet már nem tartja összeegyeztethetőnek a működésével.

A MoonPay kivonulása nem elszigetelt eset: 2026 elején ott folytatódik a kriptoszektor átrendeződése, ahol 2025 végén abbamaradt. Decemberben a Revolut lépése indította el a folyamatot, melyet többek között a CoinCash, az eToro, a Kriptomat és a Strike távozása követett. A sorozatos kivonulások arra utalnak, hogy a hazai szabályozás egyre több nemzetközi szereplő számára jelent akadályt.

Ezzel párhuzamosan felértékelődnek azok a befektetési megoldások, amelyeket nem érint közvetlenül a magyar szabályozás. Ilyennek számítanak például a Lightyear platformon elérhető Bitcoin- és Ethereum-ETP-k, melyek külön engedély nélkül megvásárolhatók, és a két legnagyobb kriptodeviza árfolyamát követik. A piaci alkalmazkodás így nem szűnik meg, hanem más, szabályozási szempontból kevésbé érintett csatornák felé tolódik el.