Deviza
EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 586,4 -0,84% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 116 -1,73% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 534 -1,2% BUX115 586,4 -0,84% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 116 -1,73% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 534 -1,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kivonulás
Magyarország
Revolut
kriptopiac

Még nincs vége, itt az újabb bejelentés: megint távozik egy kriptocég Magyarországról

Újabb nemzetközi kriptoszereplő döntött a kivonulás mellett, tovább szűkítve a hazai befektetők lehetőségeit. A szolgáltató tájékoztatása szerint a 2026-ban életbe lépett jogszabályi környezet már nem teszi lehetővé a zavartalan működést. A MoonPay kivonul Magyarországról, ezzel tovább bővítve a kriptoszektorban tapasztalható visszavonulási hullámot.
VG
2026.01.08, 11:51
Frissítve: 2026.01.08, 12:08

Újabb nemzetközi kriptoszolgáltató hagyja el a magyar piacot: a MoonPay megszüntette a tranzakciós lehetőséget a hazai felhasználók számára, és felfüggesztette működését Magyarországon. A cég tájékoztatása szerint a 2026-ban életbe lépett jogszabályi változások miatt döntöttek a kivonulás mellett, melynek következményeként a magyar ügyfelek már csak korlátozott funkcionalitással érhetik el a szolgáltatást.

Újabb kriptoszolgáltató hagyja el Magyarországot: kivonul a MoonPay is
Újabb kriptoszolgáltató hagyja el Magyarországot: kivonul a MoonPay is / Fotó: Mamun_Sheikh

A MoonPay közlése szerint a felhasználók a náluk tartott kriptoeszközöket külső tárcába még ki tudják utalni, azonban a platformon lévő pénzeszközök kivétele már nem automatikus módon történik. A cég arra kéri az érintetteket, hogy ilyen igény esetén vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ahol egyedi segítséget nyújtanak. Ez arra utal, hogy 

a korábban megszokott, egyszerű kiutalási folyamatok már nem érhetők el a magyar ügyfelek számára.

A döntés nyomán Magyarország felkerült a MoonPay által nem támogatott országok listájára is, olyan államok mellé, mint Afganisztán, Kuba, Oroszország, Kína vagy Észak-Korea. Ez a besorolás jól érzékelteti, hogy a szolgáltató a hazai szabályozási környezetet már nem tartja összeegyeztethetőnek a működésével.

A MoonPay kivonulása nem elszigetelt eset: 2026 elején ott folytatódik a kriptoszektor átrendeződése, ahol 2025 végén abbamaradt. Decemberben a Revolut lépése indította el a folyamatot, melyet többek között a CoinCash, az eToro, a Kriptomat és a Strike távozása követett. A sorozatos kivonulások arra utalnak, hogy a hazai szabályozás egyre több nemzetközi szereplő számára jelent akadályt.

Ezzel párhuzamosan felértékelődnek azok a befektetési megoldások, amelyeket nem érint közvetlenül a magyar szabályozás. Ilyennek számítanak például a Lightyear platformon elérhető Bitcoin- és Ethereum-ETP-k, melyek külön engedély nélkül megvásárolhatók, és a két legnagyobb kriptodeviza árfolyamát követik. A piaci alkalmazkodás így nem szűnik meg, hanem más, szabályozási szempontból kevésbé érintett csatornák felé tolódik el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu