Deviza
EUR/HUF379,36 -0,08% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF435,54 -0,78% CHF/HUF413,91 0% PLN/HUF89,86 -0,16% RON/HUF74,51 -0,01% CZK/HUF15,65 +0,48% EUR/HUF379,36 -0,08% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF435,54 -0,78% CHF/HUF413,91 0% PLN/HUF89,86 -0,16% RON/HUF74,51 -0,01% CZK/HUF15,65 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12% BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mobilinternet
roaming
okostelefon
internet

Észre sem vesszük és átáll a telefonunk a szerb hálózatra – ha látja a táblát, azonnal nézze a mobilját

Új figyelmeztető táblákkal találkozhatnak az autósok a román–szerb határ térségében. A jelzések arra hívják fel a figyelmet, hogy a mobiltelefonok észrevétlenül átválthatnak egy szerbiai szolgáltató hálózatára. Az akaratlan roaming különösen mobilinternetezés közben okozhat jelentős többletköltséget.
VG/MTI
2026.02.05, 17:15
Frissítve: 2026.02.05, 18:08

Egy új figyelmeztető tábla jelent meg a romániai közutakon, amely az akaratlan roaming veszélyére hívja fel a szerb határ térségében autózók figyelmét – közölte csütörtökön az Adevarul hírportál. A határ térségében közlekedő autósok telefonja ugyanis automatikusan átállhat egy adott ponton jobb lefedettséggel rendelkező szerbiai mobilszolgáltató hálózatára, ami – főleg a mobil internet használata esetén – jelentős többletköltséget eredményezhet, anélkül, hogy az illető elhagyná Románia területét. 

Észre sem vesszük és átáll a telefonunk a szerb hálózatra – ha látja a táblát, azonnal nézze a mobilját
Észre sem vesszük és átáll a telefonunk a szerb hálózatra – ha látja a táblát, azonnal nézze a mobilját / Fotó: Drazen Zigic

A táblák arra hívják fel a sofőrök figyelmét, hogy ellenőrizzék telefonjuk roaming- és adatbeállításait – írta a hírportál. Az Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyei főutakért és autópályákért felelős temesvári regionális közútkezelő most a szerb határ térségében lévő Temes megyei Csanád (Cenad) és Nagyszentmiklós (Sannicolau Mare), Ermény (Gherman), Lacunás, Zsombolya (Jimbolia), Gyertyámos (Carpinis), Jánosföld (Iohanisfeld), Fény (Foeni), Kunszőllős (Lunga) , Óbesenyő (Dudestii Vechi) és Óbéba (Beba Veche) településeken átvezető főutakat látta el figyelmeztető táblákkal. 

A szerb–román államhatár Krassó-Szörény megyei szakaszán már tavaly kihelyezték az akaratlan roamingra figyelmeztető táblákat.

A romániai közútkezelőket egy 2023-ban kihirdetett jogszabály kötelezi arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek ki azon települések bejáratánál, ahol a mobiltelefonok átválthatnak egy szomszédos ország szolgáltatójának hálózatára. Az elektronikus távközlésről szóló törvényt módosító rendelet azt is előírja, hogy az országos távközlési hatóságnak legalább háromévente – lefedettségi mérések vagy szimulációk alapján  – közzé kell tennie azoknak a határ menti településeknek a listáját, ahol fennáll a lehetősége, hogy a telefon átvált a szomszédos országbeli szolgáltatóra.

Ez a jelenség nem csak a szerb–román határnál figyelhető meg, ezt Magyarországon is simán tapasztalhatjuk a határ menti településeken. Bár legtöbben Ausztria, Szlovénia és Horvátország felé hagyjuk el az országot, és az Európai Unión belül maradunk, az átállás így is van, hogy sok időt vesz igénybe. Telefontípustól és szolgáltatótól is függ, mennyi idő kell arra, hogy átálljon a telefon roamingra. Amennyiben tudjuk, hogy olyan országba utazunk, ami az EU-n kívül esik,

érdemes már induláskor kikapcsolni a roamingot, ezzel elkerüljük a felesleges fogyasztást.

Kidobott pénz lehet a korlátlan mobilnet – kiderült, sokan feleslegesen fizetnek többet

Egyre többen használnak korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagot, de az érintett fogyasztók mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) januári tanulmánya. A 2025-ben, egy több mint ezer fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobil-előfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, harmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra.

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnetcsomagot. A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu