Csaknem 40 milliárdos beruházást jelentett be Szijjártó Péter, megkérdőjelezhetetlenné válik Magyarország éllovas pozíciója az elektromos autóipari átállásban

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Evoring Precision Manufacturing Kft. gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára.

Jászfényszarun járt a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a kínai beruházást ismertetni / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását. Majd tudatta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt tíz évben 99 nagy vállalati beruházás valósult meg 130 milliárd forintos állami támogatás mellett, összesen 510 milliárd forint értékben, ezzel pedig 5200 munkahelyet teremtettek.

Tájékoztatása szerint ennek köszönhetően a térség ipari termelése ez idő alatt évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra nőtt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország a globális elektromos autóipari forradalom egyik éllovasává vált, mivel a kormány először ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket Európában, s megteremtette a szükséges feltételeket a szektor beruházásaihoz.

Magyarország a világ autópiacának toplistáján

Aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is zavartalan a keleti és nyugati vállalatok együttműködése, aminek nyomán mára Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom német prémium autómárka gyártóbázissal rendelkezik, és ezek maguk után vonták sok kínai beszállító letelepedését is.

És a Magyarországra érkező kínai autóipari vállalatok a legmodernebb munkahelyeket hozták létre, és a legmodernebb technológiával ismertettek meg minket

– jegyezte meg.

36 ezer új munkahelyet teremt a beruházás

Illetve rámutatott, hogy miközben máig a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, az elmúlt három évben rendre Kínából érkezett ide a legtöbb beruházás.

Az elmúlt tizenegy esztendőben nyolcvan kínai vállalati beruházás jött Magyarországra, összességében 7000 milliárd forintnyi beruházással és 36 ezer új munkahelyet hozva létre” – tudatta. A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte azt, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek

– közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt.

Újabb kínai óriáscég érkezett Magyarországra – már ki is nézték, hogy melyik városban akarnak terjeszkedni

Adókánaán és kínai befektetések

„Ma Európában itt kell fizetni a legalacsonyabb adókat, (…) és bár a nemzetközi energiapiacon az árak folyamatosan emelkednek, mi itt Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést” – emlékeztetett. Hozzátette: és a nagy nehézségek ellenére az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve lett a beruházások szempontjából. Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy évben.