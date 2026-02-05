Deviza
EUR/HUF379,36 -0,08% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF435,54 -0,78% CHF/HUF413,91 0% PLN/HUF89,86 -0,16% RON/HUF74,51 -0,01% CZK/HUF15,65 +0,48%
BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12%
befektetés
Intersport Síaréna Eplény
Enefi
tőzsde

Tőzsdei kivezetésről szavaznak a síaréna tulajdonosának részvényesei

Rekordforgalommal zárták Eplényben a januárt. Mégsem a síaréna profitja tartja izgalomban az Enefi részvényeseit. Most már a tőzsdei kivezetés van műsoron.
Faragó József
2026.02.05, 16:48
Frissítve: 2026.02.05, 16:54

Januárban még arra spekuláltak az Enefi befektetői, hogy a szigorú téli időjárás mellett rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna. Most az tartja izgalomban a piacot, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. A hirdetményeket tegnap piaczárás után tették közzé.

tőzsdei kivezetés
Pár hete a hó, most meg a tőzsdei kivezetés / Fotó: Harsanyi Andras / Shutterstock

Tőzsdei kivezetésről szavaznak

Az Enefi közgyűlését részvényesi indítványra hívták össze:

A közgyűlés összehívásának oka, hogy a társaság részvényesei megtárgyalják, egyetértés esetén pedig elhatározzák a társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését, így a működési forma megváltoztatását...

Az indítvány azzal érvel, hogy a társaság évek óta viselte a tőzsdei jelenlét extraköltségeit. Annak reményében, hogy kilábalva a 13 évvel ezelőtti csődből, majd a 10 évvel ezelőtti hostile takeover kísérletből képes hasznot is húzni a tőzsdei jelenlétből. Ám ezt nem sikerült elérnie és a közeljövőben sem körvonalazható annak lehetősége, hogy ez megtörténjen. Ezért a tőzsdén kívüli gazdálkodás egy sokkal racionálisabb gazdálkodási forma, melyet nem terhelnének a tőzsdei jelenlét extra költségei.

Rekordforgalmat könyvelt a síaréna

Az Enefi arról is  tájékoztatta a befektetőket tegnap piaczárás után, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,

 a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a 30 ezer főt, melyre eddigi 20 éves fennállása óta nem volt példa. 

Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:

  • a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.
  • Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a 20 millió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található. 
  • Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében. 
     

Az Enefi konszolidált likvid vagyona megközelítette a hárommilliárd forintot. 

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a folyamatban lévő peres eljárásokra (különösen a MAHART projekttel kapcsolatos perre) tekintettel jelentős, akár több százmillió forint összegű céltartalék megképzése is indokolttá válhat, amely negatívan befolyásolhatja az eredményt. 

Mennyi lehet a saját tőke?

A fórumozó kisbefektetők már azon spekulálnak, hogy vajon mennyi lehet az egy részvényre eső saját tőke. Az utolsó lezárt éves jelentés, a 2024-es szerint 280 forint körül lehet. Egy árajánlat esetén ez lehet irányadó. Ám ez az érték már a tavalyi első félév végén 370 forint lehetett. És hogy tavaly év végén hol járhatott, vagy most hol járhat, azt csak találgatni lehet. 

A kisbefektetők részvényenként 450-500 forintról is beszélnek,

 mondván, tuti, hogy 400 forint felett van.

Ma délben a részvényt 42 milliós forgalommal 240 forint közelében jegyezték.

A közkézhányad 61 százalékos.

