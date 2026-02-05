Tőzsdei kivezetésről szavaznak a síaréna tulajdonosának részvényesei

Januárban még arra spekuláltak az Enefi befektetői, hogy a szigorú téli időjárás mellett rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna. Most az tartja izgalomban a piacot, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. A hirdetményeket tegnap piaczárás után tették közzé.

Pár hete a hó, most meg a tőzsdei kivezetés / Fotó: Harsanyi Andras / Shutterstock

Tőzsdei kivezetésről szavaznak

Az Enefi közgyűlését részvényesi indítványra hívták össze:

A közgyűlés összehívásának oka, hogy a társaság részvényesei megtárgyalják, egyetértés esetén pedig elhatározzák a társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését, így a működési forma megváltoztatását...

Az indítvány azzal érvel, hogy a társaság évek óta viselte a tőzsdei jelenlét extraköltségeit. Annak reményében, hogy kilábalva a 13 évvel ezelőtti csődből, majd a 10 évvel ezelőtti hostile takeover kísérletből képes hasznot is húzni a tőzsdei jelenlétből. Ám ezt nem sikerült elérnie és a közeljövőben sem körvonalazható annak lehetősége, hogy ez megtörténjen. Ezért a tőzsdén kívüli gazdálkodás egy sokkal racionálisabb gazdálkodási forma, melyet nem terhelnének a tőzsdei jelenlét extra költségei.

Rekordforgalmat könyvelt a síaréna

Az Enefi arról is tájékoztatta a befektetőket tegnap piaczárás után, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,

a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a 30 ezer főt, melyre eddigi 20 éves fennállása óta nem volt példa.

Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:

a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.

Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a 20 millió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található.

Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében.



Az Enefi konszolidált likvid vagyona megközelítette a hárommilliárd forintot.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a folyamatban lévő peres eljárásokra (különösen a MAHART projekttel kapcsolatos perre) tekintettel jelentős, akár több százmillió forint összegű céltartalék megképzése is indokolttá válhat, amely negatívan befolyásolhatja az eredményt.