Egy mondattal padlóra küldte a Wizz Airt a fapados vezér: nem kisebb dolgot állít, mint hogy csődbe megy – „október vagy november és vége!"

Blue chipnyi forgalommal öntik a máskor csendes Béta piacon a Wizz Air részvényét a pesti parkett forintos kereskedésében. A háttérben a részvény londoni csúszása állhat: a versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary nem kímélte a Wizz Airt / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Blue chipnyi forgalommal szórják

Ma feltűnt a BÉT forgalmi toplistáján a Wizz Air forintos jegyzése. Már délelőtt 100 milliós forgalommal esett közel 2 százalékot a kurzus. Ezúttal a londoni piacon is hasonló mozgást láthattunk. A versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot.

Idén korábban

előfordult, hogy elszakadt egymástól a budapesti és a londoni kereskedés.

Ami azzal magyarázható, hogy az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg egyéves távlaton, vételi ajánlással. Ráadásul már a konfliktus idején új nagytulajdonos jelent meg a Wizz Airnél: a Barclays lépte át az 5 százalékos bejelentési kötelezettséget, miután derivatív pozíciókon keresztül jelentős kitettséget szerzett a Wizz Airben.

A pesti parketten többször is tépték a forintos Wizz Airt, hiszen a célárhoz képest, még az iráni konfliktus árnyékában is feltűnően olcsó a papír négyezer forint alatti árfolyamon.

Csődbe mehet a Wizz Air?

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary úgy nyilatkozott, hogy a vállalat vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel. Ez a döntés stratégiai fontosságúnak bizonyult, de nem volt elég. Mivel a nyílt piacon vásárolt 20 százalék ára, míg februárban, a háború előtt 74 dollár volt, a következő hónapokban több mint kétszeresére, 150 dollárra emelkedett. Mint mondta:

Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.

Ritkán látszik a BÉTa

Rendesen alig látszik a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piac. Egyéves visszatekintésben a Wizz Air csak néhány alkalommal mutatott a mostanihoz napokban láthatóhoz mérhető forgalmat:

idén január végén és március elején,

előtte pedig tavaly júniusban.

A BÉT forgalmi toplistáján csak akkor tűnik fel egy BÉTa-papír, ha blue chipnyi forgalommal forog.