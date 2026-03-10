Deviza
WizzAir
iráni konfliktus
tőzsde
Rég látott pörgés a BÉTa piacon, zsákolják az olcsóvá vált diszkont-légitársaságot

Blue chipnyi forgalommal zsákolják a Wizz Airt. Rég látott ekkora pezsgést a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piac. Az iráni klonfliktus a 12 havi célár felére diszkontálta a légitársaság részvényét.
Faragó József
2026.03.10, 15:28
Frissítve: 2026.03.10, 15:51

Ritkán látható pezsgést mutat a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piac. Közel félmilliárdos forgalommal rögtön a hazai blue chipek után következett ma a majd 3 százalékot pattanó Wizz Air. Úgy tűnik, az iráni konfliktus olcsóvá tette a diszkont-légitársaságot.  

Felpörgött a BÉTa piac / Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

Vonzó árszinteken a részvény

Bár a márciusban záruló 2026-os üzleti évet várhatóan veszteséggel zárja a Wizz Air. A napokban közölték, hogy 

becslésük szerint 50 millió eurós negatív hatással jár a közel-keleti konfliktus.

Korábban plusz–mínusz 25 millió euró közti profitot várt a Wizz Air, így a pénzügyi évet várhatóan veszteséggel fogja zárni a társaság. 

Mégis érdekes lehet a mostani árszinteken a részvény.

Februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (mai árfolyamon 8920 forint) célárat adott meg 2027 márciusára, vételi ajánlással. Ehhez képest a mai napon 4300 és 4500 forint között sávozott a papír.

Az is érdekes, hogy már 

az iráni konfliktus kirobbanása után új nagytulajdonos jelent meg a Wizz Airnél:

a Barclays lépte át az 5 százalékos bejelentési kötelezettséget, miután derivatív pozíciókon keresztül jelentős kitettséget szerzett a Wizz Airben. A közlemény szerint közvetve és közvetlenül együttesen a Wizz Air-részvények 5,56 százalékát tulajdonolja, míg a tranzakció előtt ez csak 0,16 százalék volt.

 

 

Hirtelen láthatóvá vált a BÉTa piac

Rendesen alig látszik a BÉTa piac. Egyéves visszatekintésben a Wizz Air csak két alkalommal mutatott a mostanihoz mérhető forgalmat:

  • legutóbb idén, január végén,
  • előtte pedig tavaly júniusban.

A BÉT forgalmi toplistáján csak akkor tűnik fel egy BÉTa-papír, ha blue chipnyi forgalommal forog. 

Nem a Wizz Air BÉTa piaca az egyetlen, ahol komolyabb mozgást láthatunk ma: 

  • a BÉT-nyertesek listáján feltűnt a majd 6 százalékot pattanó Lufthansa,
  • a BÉT-vesztesek listáján pedig a majd 3 százalékot csúszó Deutsche Telekom.   

