Ilyen gazdag ember még sosem volt a világon: ő a Föld első dollárbilliomosa – ez a nap történelmi
A SpaceX 11 százalékos emelkedéssel kezdte meg első kereskedési napját a Wall Streeten, amivel Elon Musk rakétáktól a mesterséges intelligenciáig terjedő vállalatának értéke közel 2 ezermilliárd dollárra nőtt – mutatott rá pénteki cikkében a Financial Times.
A társaság részvényei 150 dolláron nyitottak, szemben a csütörtök esti 135 dolláros kibocsátási árral. A papírok az első kereskedési percekben tovább emelkedtek, és 168,75 dolláros csúcsot is elértek.
A SpaceX történelmi tőzsdei debütálása kulcsfontosságú pillanatban történik a Wall Street számára: az elmúlt évben nagyot emelkedő, magasra értékelt vállalatok részvényei az utóbbi napokban nagy kilengéseket mutattak.
A részvényárfolyam megugrásával Musk a világ első dollárbilliomosa, azaz dollár-ezermilliárdosa lett. A rakétavállalatban meglévő 42 százalékos részesedése mintegy 765 milliárd dollárt ér, ami a Tesla elektromosautó-gyártóban lévő 280 milliárd dolláros részesedésével együtt valamivel 1 ezermilliárd dollár fölé emeli vagyonát.
A piacnyitás előtt Musk azt mondta, „nehéz elhinni, hogy egy kis vállalat… most tőzsdére megy, méghozzá a valaha volt legnagyobb IPO keretében. Ha valaki azt mondta volna nekem, hogy ez meg fog történni, azt mondtam volna: haver, nagyon jó cuccot szívhatsz, mert szerintem ez a cég el fog bukni.”
A SpaceX csütörtök este több mint 555 millió részvényt értékesített darabonként 135 dolláros áron, a világ legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásán. A teljes bevonható összeg 86 milliárd dollárra emelkedhet, ha a jegyzési garanciavállalók élnek az úgynevezett greenshoe opcióval, vagyis további részvényeket értékesítenek.
Az ügyet ismerő források szerint a SpaceX IPO-ján a felkínált részvények több mint háromszorosára érkezett vételi igény, miután nagy vagyonkezelők, a Perzsa-öböl menti szuverén vagyonalapok, hedge fundok és kisbefektetők is versengtek a papírokért.
Az egyéni befektetők több mint 100 milliárd dollárnyi megbízást adtak le, és a SpaceX által értékesített részvények 20–25 százalékát kapják meg. Az ügylet amerikai lakossági részét a Bank of America vezette.
A vállalat Nasdaqon nyújtott teljesítménye a következő napokban fontos próbatétele lesz annak, mekkora a befektetői étvágy az óriási tőzsdei bevezetések iránt – világított rá a pénzügyi lap.
A Claude fejlesztője, az Anthropic és a ChatGPT-t készítő OpenAI is saját IPO-ját tervezi.
Minden rekordot megdöntött a SpaceX IPO-ja: Elon Musk vagyona közel ezermilliárd dollárra ugrott
Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a SpaceX 75 milliárd dollár friss forrást gyűjtött az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során, mivel 555,6 millió részvénye kelt el darabonként – a terveknek megfelelően – 135 dollárért. Muskék IPO-ja mint kétszer akkora volt, mint az eddigi csúcstartó Saudi Aramco 2019-ben végrehajtott 29,4 milliárd dolláros kibocsátása.
A Space Exploration Technologies Corp., ahogy hivatalosan ismert, túljegyzési opciót adott a jegyzést szervező bankoknak további 83,3 millió részvény megvásárlására, ami teljes körű lehívás esetén az IPO értékét körülbelül 86 milliárd dollárra növelné. A Bloomberg News beszámolója szerint az IPO során kínált részvényeket több mint négyszeresen jegyezték túl.
Musk rajongótábora a kisbefektetői körökben kulcsfontosságú eleme volt a kibocsátásnak. Több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le megrendeléseket a SpaceX részvényeire, ami jóval több, mint amennyi a számukra fenntartott 20 százalékos arány alapján járt.
Fergeteges rajtot vett a SpaceX, az optimistáké az első pont
A nagy lelkesedés hátterében rendkívül heves értékelési vita bontakozott ki, óriási az eltérés az optimisták és a pesszimisták véleménye között.
Az Oppenheimer az első nagy brókercég, amely elindította a SpaceX elemzését, és vételi ajánlást adott ki rá 190 dolláros célárral, ami körülbelül 41 százalékos emelkedést jelentene a kibocsátási árhoz képest.
Timothy Horan elemző nagy vonalakban így jellemezte a vállalatot. „Úgy látjuk, hogy ez az egyetlen vertikálisan integrált AI-vállalat, amely rendelkezik a szükséges tőkével, adatokkal, LLM-ekkel, hardverrel, gyártási és mérnöki tehetségekkel.”
A derűlátók közé tartozik a Goldman Sachs is, amely szerint a SpaceX AI-üzletágának bevételei 2030-ra a jelenlegi százszorosára, 322 milliárd dollárra nőnek.
A szkeptikusok közül a Morningstar – a vállalatot jelentősen túlértékeltnek nevezve – a részvényeket mindössze 63 dollárra becsüli, ami 53 százalékkal múlja alul a tőzsdei bevezetési árat.
Jim Chanos, a hírhedt shortos pedig azt emelte ki, hogy
a SpaceX tőzsdei értéke forgalma körülbelül 90-szeresén áll, szemben a Tesla 14-szeres szorzójával, ami meglepően magas felár a szintén veszteséges xAI-vel való egyesülése után.
A bevételek ugyan 2025-ben 33 százalékkal nőttek az előző évhez képest, de a jövedelmezőség zuhant, mint a kő.