Ilyen gazdag ember még sosem volt a világon: ő a Föld első dollárbilliomosa – ez a nap történelmi

A SpaceX 11 százalékos emelkedéssel kezdte meg első kereskedési napját a Wall Streeten, amivel Elon Musk rakétáktól a mesterséges intelligenciáig terjedő vállalatának értéke közel 2 ezermilliárd dollárra nőtt – mutatott rá pénteki cikkében a Financial Times.

A világ legnagyobb IPO-ja Elon Muskot a világ első dollár ezermilliárdosává tette / Fotó: Harun Ozalp

A társaság részvényei 150 dolláron nyitottak, szemben a csütörtök esti 135 dolláros kibocsátási árral. A papírok az első kereskedési percekben tovább emelkedtek, és 168,75 dolláros csúcsot is elértek.

A SpaceX történelmi tőzsdei debütálása kulcsfontosságú pillanatban történik a Wall Street számára: az elmúlt évben nagyot emelkedő, magasra értékelt vállalatok részvényei az utóbbi napokban nagy kilengéseket mutattak.

A részvényárfolyam megugrásával Musk a világ első dollárbilliomosa, azaz dollár-ezermilliárdosa lett. A rakétavállalatban meglévő 42 százalékos részesedése mintegy 765 milliárd dollárt ér, ami a Tesla elektromosautó-gyártóban lévő 280 milliárd dolláros részesedésével együtt valamivel 1 ezermilliárd dollár fölé emeli vagyonát.

A piacnyitás előtt Musk azt mondta, „nehéz elhinni, hogy egy kis vállalat… most tőzsdére megy, méghozzá a valaha volt legnagyobb IPO keretében. Ha valaki azt mondta volna nekem, hogy ez meg fog történni, azt mondtam volna: haver, nagyon jó cuccot szívhatsz, mert szerintem ez a cég el fog bukni.”

A SpaceX csütörtök este több mint 555 millió részvényt értékesített darabonként 135 dolláros áron, a világ legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásán. A teljes bevonható összeg 86 milliárd dollárra emelkedhet, ha a jegyzési garanciavállalók élnek az úgynevezett greenshoe opcióval, vagyis további részvényeket értékesítenek.

Az ügyet ismerő források szerint a SpaceX IPO-ján a felkínált részvények több mint háromszorosára érkezett vételi igény, miután nagy vagyonkezelők, a Perzsa-öböl menti szuverén vagyonalapok, hedge fundok és kisbefektetők is versengtek a papírokért.

Az egyéni befektetők több mint 100 milliárd dollárnyi megbízást adtak le, és a SpaceX által értékesített részvények 20–25 százalékát kapják meg. Az ügylet amerikai lakossági részét a Bank of America vezette.