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tőzsde
Elon Musk
SpaceX

Minden rekordot megdöntött a SpaceX IPO-ja: Elon Musk vagyona közel 1000 milliárd dollárra ugrott

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Ismét történelmet írt Elon Musk, végrehajtotta a világ valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetését. A SpaceX a kibocsátási értékkel számolt 1770 milliárd dolláros teljes kapitalizációjával felkerült a legnagyobb tőzsdei vállalatok listájára, ott is rögtön a nyolcadik helyre. Elon Musk a cég alapítója pedig karnyújtásnyira került hozzá, hogy a világ első ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletemberévé váljon.
Murányi Ernő
2026.06.12, 10:16
Frissítve: 2026.06.12, 10:33

A SpaceX 75 milliárd dollár friss forrást gyűjtött az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során, mivel 555,6 millió részvénye kelt el darabonként – a terveknek megfelelően – 135 dollárért, áll a SpaceX weboldalán csütörtökön publikált közleményben. Muskék IPO-ja mint kétszer akkora volt, mint az eddigi csúcstartó Saudi Aramco 2019-ben végrehajtott 29,4 milliárd dolláros kibocsátása.

SpaceX - Nasdaq
 Szétkapkodták a SpaceX részvényeit, újabb csúcsra ért Elon Musk vagyona / Fotó: NurPhoto via AFP

A SpaceX kibocsátása hatalmasat vert az eddigi csúcstartóra

A közlemény szerint továbbá a Space Exploration Technologies Corp., ahogy hivatalosan ismert, túljegyzési opciót adott a jegyzést szervező bankoknak további 83,3 millió részvény megvásárlására, ami teljes körű lehívás esetén az IPO értékét körülbelül 86 milliárd dollárra növelné. A Bloomberg News beszámolója szerint az IPO során kínált részvényeket több mint négyszeresen jegyezték túl.

A rakéta-, műhold- és AI- vállalat pénteken debütál a Nasdaqon és a Nasdaq Texason SPCX szimbólum alatt.

Musk rajongótábora a kisbefektetői körökben kulcsfontosságú eleme volt a kibocsátásnak. Több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le megrendeléseket a SpaceX részvényeire, ami jóval több, mint amennyi a számukra fenntartott 20 százalékos arány alapján járt.

Persze nem csak rajongói vannak Elon Musknak. A veterán shortos James Chanos szerdán „reményekkel és álmokkal teli IPO-nak” nevezte a tranzakciót, amelyet a Musk és a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés vezérel, és nem a vállalat nem létező nyeresége.

Ezzel szemben Kim Forrest, a Bokeh Capital Partners befektetési igazgatója úgy véli:

Ez valószínűleg a legreménytelibb IPO, és bár én ugyan személy szerint nem szállok be IPO-kba, a SpaceX vásárlói a jövő részesei akarnak lenni, ami reményteli olyan időkben, amikor a kapzsiság és a félelem pólusai között ingadozunk.

Jön még idén néhány tech óriás a parkettre

A befektetői lelkesedésre persze mások is ráhajtanak. Az Anthropic PBC és az OpenAI, a SpaceX két mesterséges intelligencia területén tevékenykedő versenytársa várhatóan  szintén még idén tőzsdére lép, és egyenként több mint 1000 milliárd dolláros értékelésre számíthatnak. Az új részvények özöne, melynek része lesz a Google-tulajdonos Alphabet 85 milliárd dolláros tőkeemelése is, felveti a kérdést, hogy fel tudja e szívni a piac a bőséges kínálatot.

Mindenesetre Elon Musk lépett megint elsőként, ami lehetővé tette, hogy a SpaceX kevesebb mint egy év alatt újabb ugrást érjen el az értékelésben. Amikor a cég februárban felvásárolta a szintén Musk tulajdonában álló xAI vállalatot, az egyesült vállalat értékét 1250 milliárd dollárra becsülték, a SpaceX fúzió előtti értékét pedig 1000 milliárd dollárra tartották. 

Tavaly decemberben amúgy még csak 800 milliárd dollárról szólt a fáma, ami nagyjából a duplája volt a júliusi értéknek.

Megdöbbentő tény, hogy a SpaceX Musk másik tőzsdei cégét, a Teslát már a startnál lehajrázta. Az EV-gyártó jelenlegi tőzsdei kapitalizációja mintegy 1500 milliárd dollár.

Musk fantasztikus terve, amely a SpaceX-et egy sci-fi jövőkép középpontjába helyezte, 

  • adatközpontokkal az űrben 
  • és robotgyárakkal a Holdon, 

pontosan a megfelelő időben érkezett ahhoz, hogy kihasználja a mesterségesintelligencia-boomhoz kapcsolódó befektetések iránti megnövekedett étvágyat. A Nasdaq-100 index az elmúlt napok meredek esése után is 15,45 százalékos pluszban maradt idén, míg a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index 81,84 százalékkal emelkedett.

Musk a világ csúcsán

Ja, és ne felejtsük el a személyes szálat sem, hiszen Elon Musk nettó vagyona a Bloomberg Billionaires Index számításai szerint az IPO révén – a 135 dolláros árfolyamot alapul véve – nagyjából 275 milliárd dollárral, mintegy 970 milliárd dollárra ugrott. Musk SpaceX-részvénypakettjének az értéke  az opciókkal együtt ugyanis 688 milliárd dollárra nőtt.

Mit tehetnénk még mindehhez hozzá? Talán annyit, izgatottan várjuk, hogy a magyar idő szerint délután fél négykor nyitó amerikai tőzsdéken megvédi-e értékelését a SpaceX, vagy esetleg még növeli is kapitalizációját. Csütörtökön – miután Donald Trump amerikai elnök elállt az éjszakára tervezett nagy Irán elleni légicsapás-sorozat tervétől, nagyot ment a Nasdaq, az előjelek tehát kedvezők.  

Sőt, a tőzsdén kívüli piacok nagy ralit jeleznek. 

Az IG International online brókercég által kínált derivatívák péntek reggel Szingapúrban 2400 milliárd dolláros piaci értéket jeleztek, ami több mint 35 százalékos árfolyamnyereséget jelentene a részvényenkénti 135 dolláros árhoz és az IPO során megállapított 1770 milliárd dolláros értékeléshez képest. 

A Hyperliquid kereskedési platformon pedig a határidős ügyletekben 180 dolláros árfolyamon adták-vették a SpaceX papírjait, ami több mint 2300 milliárd dolláros értékelést jelent. 

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