Fergeteges rajtot vett a SpaceX, az optimistáké az első pont
Több mint 10 százalékos emelkedéssel nyitott pénteki tőzsdei debütálásakor a SpaceX, ami a világ legnagyobb tőzsdei bevezetésének hatalmas sikerét jelenti.
Így startolt el a SpaceX
A Nasdaqon többórás erőgyűjtés után
elstartolt végre a kereskedés a SpaceX részvényeivel, mégpedig 150 dolláros nyitó áron, azaz a vállalatot nagyjából 2000 milliárd dollárra értékelheti a piac. Az árfolyam aztán tovább erősödött, jelenleg 158 dolláron áll a kurzus.
Ez már 17 százalékos emelkedés, s ezzel
A SpaceX csütörtökön közölte, hogy 555,56 millió részvényt adott el 135 dollár/részvény áron, 1770 milliárd dollárra téve a lécet.
Bár Elon Musk cége csengetett be a pénteken a Nasdaqon, s elvileg azonnal megkezdődhetett volna a kereskedés a technológiai részvények tőzsdéjén, órákon keresztül nem került sor kötésre.
Mielőtt egy amerikai IPO utáni kereskedés megkezdődik, a brókerek figyelemmel kísérik a jelzett árfolyam-tartományt, amelyet a vételi és eladási megbízások leadásával vagy módosításával gyakran frissítenek – írja az Investing befektetési hírportál.
Más űrvállalatok, például
- az AST SpaceMobile,
- a Viasat
- és a Rocket Lab részvényei
a kereskedés elején estek, mivel a befektetők a SpaceX rajtjára vártak.
A vállalat értéke már az új részvények 135 dolláros kibocsátási árát alapul véve is meghaladta a JPMorgan Chase, a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly, a Meta Platforms és a Tesla értékét. A részvényekkel kapcsolatos optimizmus nagy, annak ellenére, hogy a SpaceX tavaly veszteséget jelentett, és bevételei lényegesen alacsonyabbak, mint más nagy piaci kapitalizációjú vállalatoké.
Az eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetés a Saudi Aramco 2019. decemberi kibocsátása volt, amely 1710 milliárd dolláros értékelés mellett 25,6 milliárd dollárt hozott a konyhára. Inflációval kiigazítva az Aramco jelenlegi árakon 2210 milliárd dolláros összérték mellett 33,2 milliárd dollárnyi friss forrást gyűjtött volna.
Megosztottak az elemzők
A nagy lelkesedés hátterében rendkívül heves értékelési vita bontakozott ki, óriási az eltérés az optimisták és a pesszimisták véleménye között.
Az Oppenheimer az első nagy brókercég, amely elindította a SpaceX elemzését, és vételi ajánlást adott ki rá 190 dolláros célárral, ami körülbelül 41 százalékos emelkedést jelentene a kibocsátási árhoz képest.
Timothy Horan elemző nagy vonalakban így jellemezte a vállalatot:
Úgy látjuk, hogy ez az egyetlen vertikálisan integrált AI-vállalat, amely rendelkezik a szükséges tőkével, adatokkal, LLM-ekkel, hardverrel, gyártási és mérnöki tehetségekkel.
A derűlátók közé tartozik a Goldman Sachs is, amely szerint a SpaceX AI-üzletágának bevételei 2030-ra a jelenlegi százszorosára, 322 milliárd dollárra nőnek.
A szkeptikusok közül a Morningstar – a vállalatot jelentősen túlértékeltnek nevezve – a részvényeket mindössze 63 dollárra becsüli, ami 53 százalékkal múlja alul a tőzsdei bevezetési árat.
Jim Chanos, a hírhedt shortos pedig azt emelte ki, hogy a SpaceX tőzsdei értéke forgalma körülbelül 90-szeresén áll, szemben a Tesla 14-szeres szorzójával – ez meglepően magas felár egy olyan vállalat esetében, amely a szintén veszteséges xAI-vel való egyesülése után tavaly 4,94 milliárd dolláros nettó veszteséget szenvedett el, miután 2024-ben 791 millió dolláros nyereséget ért el. A bevételek ugyan 2025-ben 33 százalékkal nőttek az előző évhez képest, de a jövedelmezőség zuhant, mint a kő.