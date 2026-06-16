Szárnyal a Mol, hírdömping kellős közepébe került a hazai olajmulti

Az igazi sztár azonban a Mol volt, melynek kurzusa 3,4 százalékkal, 3888 forintra lőtt ki, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3 százalékkal, 80,7 dollárra esett, ám napközben 80 dollár alatt is járt.

A magyar olajmulti kedden írta alá a szerb kormánnyal a megállapodást a NIS olajvállalat megvásárlásáról, persze az ügylet ezzel még nem jött létre, hiszen az orosz Gazprom Neft az eladó, tehát végső soron vele kell dűlőre jutni, ám egy jelentős akadály elhárult az adásvétel útjából.

Szintén keddi hír, hogy változhat a Molt terhelő különadó számítása is, hiszen a kormány friss törvénytervezete szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel.

A 2-5 dollár közötti sávot 50 százalékos, az 5 dollár feletti részt továbbra is 95 százalékos adókulcs terhelné. A javaslat emellett az adónemet 2027-re is kiterjesztené. Az új szabályokat először a 2026. augusztusi kötelezettségekre kellene alkalmazni.