Rendkívüli bejelentés érkezett, most dől el, mit gondol Putyin Magyarországról: a Molé lehet az évszázad olajüzlete – már csak az oroszokon múlik minden
A szerb kormány és a magyar Mol részvényesi szerződést írt alá a NIS irányításáról – a rendkívüli hír néhány perccel ezelőtt jelent meg a szerb sajtóban. Rá nem sokkal a magyar olajtársaság hivatalosan is bejelentette a fejleményt.
A Mol-csoport kedden délután egészen pontosan arról adott ki közleményt, hogy részvényesi megállapodást (shareholders agreement) írt alá a szerb kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról. A cég kiemelte,
amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik,
biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését. Fontos, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. Ráadásul a lényeg még hátra van: a Mol-csoport folytatja a tárgyalásokat a Gazprom Nefttel a NIS-ban fennálló 56,15 százaléknyi részesedés megvásárlásáról.
A most alárt megállapodás viszont mérföldkő, hiszen lehetőséget biztosít a magyarok számára, hogy többségi részvényesként feleljenek a NIS szakmai irányításáért. A tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol biztosítja
- a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését,
- valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.
Mol-NIS felvásárlás: megszólalt Hernádi Zsolt
A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t – fogalmazott a fejlemény kapcsán a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.
Hernádi Zsolt szerint egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatják a közös munkát, amellyel hosszú, bizonytalan időszaknak vethetnek véget. "Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk.
De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval (ezek az oroszok – a szerk.) és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is.
Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg."
Arról is beszélt, hogy a részvényesi megállapodás mai aláírása meghatározza az állam és a magyar Mol közötti jövőbeli kapcsolatokat, amennyiben megvásárolják a NIS-t a Gazprom Nefttől. Kihangsúlyozta, hogy a megállapodás csak abban az esetben lép hatályba, ha a Mol és a Gazprom Neft megállapodnak az adásvételi szerződésről, és azt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) jóváhagyja.
Ez lesz a legnagyobb falat a Mol-NIS üzletben. Most az jelenti az előrelépést, hogy a megállapodás értelmében a szerbek további 5 százalékos részesedést vásárolnak a NIS-ben. A magyarok vállalták, hogy a finomító legalább a következő tíz évben azon a kapacitáson fog működni, amelyen az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok – köztük a Petrohemija – működésében ne legyen fennakadás.
Szerbia örül a Mollal kötött megállapodásnak
A szerb állam megállapodásra jutott a magyar Mollal, mint a NIS potenciális vevőjével, amivel meg tudjuk védeni piacunkat és az ellátásbiztonságot, amennyiben megállapodás születik az orosz féllel – ezt már Dubravka Đedović Handanović, a Szerb Köztársaság bányászati és energiaügyi minisztere nyilatkozta a bejelentés kapcsán.
Ő is kiemelte, hogy a következő feladat a Mol-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A tranzakció lezárásának kiemelt feltétele az OFAC jóváhagyása is. Ezzel kapcsolatban érdemi információ, hogy
a Mol megtette a szükséges lépéseket, hogy az OFAC meghosszabbítsa a tárgyalás folytatására vonatkozó engedélyt.
Azt is kihangsúlyozták a szerbek, hogy a Mollal kötött szerződés csak akkor lép hatályba, ha a Mol és a Gazpromnyefty megállapodik az adásvételi szerződésről, és azt az OFAC is jóváhagyja. A tranzakció sikeres lezárását követően a Mol tehát biztosítani fogja a szerb piac ellátását és a pancsovai finomító működését.
Összességében tehát azt lehet most elmondai, hogy a megállapodás aláírása fontos lépést jelent a Mol-NIS felvásárlásban, azonban a tranzakciós folyamat még nem zárult le. A magyarok és a Gazpromnyefty közötti adásvételi szerződés a NIS-ben lévő 56,15 százalékos részesedés megszerzésére vonatkozóan még mindig véglegesítés alatt áll.
Biztosra vehető, hogy ennek a sorsa az orosz nagypolitika asztalán fog eldőlni. Ebből fakadóan pedig pontosan látszani fog, hogyan vélekedik Magyarországról, az új magyar politikai vezetésről Putyin rendszere.