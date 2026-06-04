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brazil
Condor
4iG

Nagy dobás a 4iG-től: a könnygázgránátokat és gumilövedékeket gyártó brazil Condorral kötött stratégiai megállapodást

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Szorosabbra fűzi együttműködését a 4iG SDT és a brazil Condor. A 4iG leánnyal megállapodó brazil vállalat portfóliójába egyebek mellett gumilövedékek, könnygázgránátok, elektrosokk-eszközök és pirotechnikai termékek tartoznak.
VG
2026.06.16, 14:25
Frissítve: 2026.06.16, 15:42

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást írt alá a brazil Condor Non-Lethal Technologies vállalattal a párizsi Eurosatory 2026 nemzetközi védelmi ipari kiállításon – közölte a 4iG kedden.

4iG
Condor: a nem halálos védelmi technológia óriásával írt alá megállapodást a 4iG leánya /  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az együttműködés célja egy magyarországi közös vállalat, valamint egy európai piacot kiszolgáló regionális szakmai és tesztközpont létrehozása a nem halálos védelmi eszközök területén. 

A jelenlegi megállapodás a 2025 augusztusában aláírt szándéknyilatkozat megerősítése és az együttműködés további feltételeinek részletes rögzítése, amely a rendvédelmi eszközök területére is kibővíti a 4iG SDT hagyományosan katonai felhasználású fegyver- és lőszergyártási üzletágának képességeit.

Az együttműködés középpontjában a közép-kelet-európai régió első olyan szakmai és tesztközpontjának létrehozása áll, amely kifejezetten az arányos erőalkalmazást támogató, nem halálos védelmi megoldásokra fókuszál. 

A központ európai szinten támogatná a honvédségi és rendvédelmi szervezeteket az eszközök megismerésében, tesztelésében, gyakorlati alkalmazásban, valamint a kiképzésben és felkészülésben.

A tervezett közös vállalat nem halálos védelmi eszközök fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozna. 

Ide tartozhatnak többek között a speciális lőszerek, pirotechnikai eszközök és intelligens védelmi megoldások. 

Az európai gyártási kapacitás kiépítése hozzájárulhat a nem halálos, korlátozott sérülés okozására tervezett védelmi eszközök iránt folyamatosan növekvő kereslet kiszolgálásához és új piaci lehetőségeket teremthet a hazai és régiós beszállítók számára.

 4IG részvény
4IG részvény16:14:20
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Forgalom: 231 640 778 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A több, mint 160 terméket gyártó CONDOR Non-Lethal Technologies a nem halálos védelmi eszközök fejlesztésének egyik nemzetközileg meghatározó szereplője.

Termékportfóliójába egyebek mellett gumilövedékek, könnygázgránátok, elektrosokk-eszközök és pirotechnikai termékek tartoznak. A vállalat több mint 80 országban van jelen, és az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi technológiai csoportja, az EDGE Group PJSC tagvállalata.

 

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