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tőzsde
Magyar Telekom
saját részvény vásárlás

Megint kevesebb Magyar Telekom részvény forog a tőzsdén

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A tőzsdéről is kivezeti bevont részvényeit a távközlési cég. A többi részvényes részvénymennyisége nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő.
VG
2026.06.16, 16:34
Frissítve: 2026.06.16, 16:34

Nagyjából 4,7 százalékkal, 894 595 917 darabra csökkenti tőzsdére bevezetett törzsrészvényei mennyiségét szerdai hatállyal a Magyar Telekom - közölte a távközlési cég kedden.

Magyar Telekom
Magyar Telekom: nagyot csökken a részvények mennyisége / Fotó: Shutterstock

A vállalat június elején közölte, hogy április 8-án megtartott éves rendes közgyűlés által elhatározott alaptőke-leszállítást a cégbíróság június 1-jén bejegyezte.

A Magyar Telekom alaptőkéje ennek megfelelően 93 861 749 700 forintról 89 459 591 700 forintra csökkent a társaság tulajdonában álló 44 021 580 darab egyenként 100 forint névértékű névre szóló dematerializált, A-sorozatú saját részvény bevonásával.

Az alaptőke-leszállítás a részvényesek részvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő. 

 MTELEKOM részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom évek óta folytatja ezt a gyakorlatot, hogy az éves rendes közgyűlésen elhatározott részvényvisszavásárlásokkal összegyűjtött sajátrészvény-állományt a következő évi közgyűlésen bevonják, az alaptőke csökkentésével egyidejűleg.

A mostani alaptőke-csökkentéssel bevont részvények visszavásárlásáról tehát a tavalyi közgyűlésen döntöttek a részvényesek.

A vállalat május 13-i bejelentése szerint a Magyar Telekom a jelenleg is futó részvényvisszavásárlási program során további 50 milliárd forint értékben veszi vissza saját papírjait, amelyek további sorsáról vélhetően a jövő évi éves rendes közgyűlésen döntenek.

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