Megint kevesebb Magyar Telekom részvény forog a tőzsdén

A Magyar Telekom évek óta folytatja ezt a gyakorlatot, hogy az éves rendes közgyűlésen elhatározott részvényvisszavásárlásokkal összegyűjtött sajátrészvény-állományt a következő évi közgyűlésen bevonják, az alaptőke csökkentésével egyidejűleg.

A mostani alaptőke-csökkentéssel bevont részvények visszavásárlásáról tehát a tavalyi közgyűlésen döntöttek a részvényesek.

A vállalat május 13-i bejelentése szerint a Magyar Telekom a jelenleg is futó részvényvisszavásárlási program során további 50 milliárd forint értékben veszi vissza saját papírjait, amelyek további sorsáról vélhetően a jövő évi éves rendes közgyűlésen döntenek.