Deviza
EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,43 -0,03% RON/HUF66,81 -0,21% CZK/HUF14,46 -0,4% EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,43 -0,03% RON/HUF66,81 -0,21% CZK/HUF14,46 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41% BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
gázolaj
benzin
üzemanyagár

Megszólalt Magyar Péter védett üzemanyagárakról: szerinte már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az iráni béke hatására esik az olaj ára, kedd délután 80 dollár alatt volt a Brent árfolyama. Magyar Péter miniszterelnök szerint már a héten a benzin és a gázolaj ára is a védett üzemanyagárak alá eshetnek.
Járdi Roland
2026.06.16, 16:53
Frissítve: 2026.06.16, 16:58

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj – ezt írta ki a Facebook oldalára Magyar Péter mininiszterelnök. 

Magyar Péter
Megszólalt Magyar Péter védett üzemanyagárakról: szerinte már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj ára Fotó: NurPhoto via AFP

Március 9-én az előző, Orbán-kormány döntött a védett üzemanyagárak bevezetéséről, miután az iráni háború hatására elszállt az olaj ára, az európa piacon mérvadó Brent árfolyama egészen 100 dollárig emelkedett. A döntés értelmében a benzin árát 595, míg a gázolajét 615 forintban maximálta.

Hétvégén azonban bejelentette Donald Trump amerikai elnök a megállapodást Iránnal, amely tartalmazza a kritikus fontosságú Hormuzi-szoros megnyitását.

A hírre azonnal esni kezdett az olaj árfolyama, hétfő reggel 83 dollárnál járt az árfolyam, ezzel azonban nem ért véget a száguldás. A miniszterelnök megszólalásával egyidőben három hónapos mélypontjára, 80 dollár alá is benézett az árfolyam.

Magyar Péter megszólalása arra is utalhat, hogy a kormány készül a védett üzemanyagárak kivezetésére. Az már más kérdés, hogy március 3-án hasonló szintnél ő követelte a 480-as benzinárstop visszahozatalát és azonnali adócsökkentést.

Elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forintos áron a benzinkutakon

– írta ki a közösségi oldalán. Ehhez képest Magyar Péter az ópusztaszeri kihelyezett kormányülést követő sajtótájékoztatón lényegében kikérte magának, hogy számonkérjék rajta azt, amit a kampányban mondott.  Cinikusan azt mondta, „megelőzendő a propagandisták kérdéseit a 480 forintos benzinárra, mielőtt felteszik, jelzem, hogy nézzék meg, hogy amikor erről beszéltünk, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, és mennyi most”.

Csakhogy a miniszterelnök finoman szólva sem bontotta ki az igazság minden részletét. Ugyanis azt már nem tette hozzá, hogy közben a forint jelentősen erősödött a dollárral szemben, ami igencsak árnyalja a képet arról, amit mondott.

Míg március 3-án 81,40 dollár volt a Brent ára.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu