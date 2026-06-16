A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj – ezt írta ki a Facebook oldalára Magyar Péter mininiszterelnök.

Megszólalt Magyar Péter védett üzemanyagárakról: szerinte már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj ára Fotó: NurPhoto via AFP

Március 9-én az előző, Orbán-kormány döntött a védett üzemanyagárak bevezetéséről, miután az iráni háború hatására elszállt az olaj ára, az európa piacon mérvadó Brent árfolyama egészen 100 dollárig emelkedett. A döntés értelmében a benzin árát 595, míg a gázolajét 615 forintban maximálta.

Hétvégén azonban bejelentette Donald Trump amerikai elnök a megállapodást Iránnal, amely tartalmazza a kritikus fontosságú Hormuzi-szoros megnyitását.

A hírre azonnal esni kezdett az olaj árfolyama, hétfő reggel 83 dollárnál járt az árfolyam, ezzel azonban nem ért véget a száguldás. A miniszterelnök megszólalásával egyidőben három hónapos mélypontjára, 80 dollár alá is benézett az árfolyam.

Magyar Péter megszólalása arra is utalhat, hogy a kormány készül a védett üzemanyagárak kivezetésére. Az már más kérdés, hogy március 3-án hasonló szintnél ő követelte a 480-as benzinárstop visszahozatalát és azonnali adócsökkentést.

Elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forintos áron a benzinkutakon

– írta ki a közösségi oldalán. Ehhez képest Magyar Péter az ópusztaszeri kihelyezett kormányülést követő sajtótájékoztatón lényegében kikérte magának, hogy számonkérjék rajta azt, amit a kampányban mondott. Cinikusan azt mondta, „megelőzendő a propagandisták kérdéseit a 480 forintos benzinárra, mielőtt felteszik, jelzem, hogy nézzék meg, hogy amikor erről beszéltünk, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, és mennyi most”.

Csakhogy a miniszterelnök finoman szólva sem bontotta ki az igazság minden részletét. Ugyanis azt már nem tette hozzá, hogy közben a forint jelentősen erősödött a dollárral szemben, ami igencsak árnyalja a képet arról, amit mondott.

Míg március 3-án 81,40 dollár volt a Brent ára.