Közölte a Lidl, mikor érkezik a hazai boltok polcaira az első magyar görögdinnye
Június 24-én érkezik az első, magyar beszállítóktól származó görögdinnye-szállítmány a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba, majd onnan az áruházakba. Az idei hazai dinnyeszezon indulását a vállalat és az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériummal közös sajtótájékoztatón jelentette be, amely egyúttal a tárca és a piacvezető áruházlánc közötti szakmai párbeszéd első nyilvános mérföldköve – derült ki a kiskereskedelmi lánc keddi közleményéből.
Kiemelték, hogy a Lidl Magyarország számára a hazai görögdinnye kiemelt jelentőségű szezonális termék, amelynek értékesítésében és exportjában is meghatározó szerepet tölt be. A beszállító partnerek mára több mint 600 hektáron termesztenek a diszkontlánc számára, aminek köszönhetően 2018 óta az eladott mennyiség megháromszorozódott.
A tavalyi évben a kiskereskedelmi láncnál összesen több mint 17 600 tonna magyar görögdinnyét értékesített itthon, ami 7 százalékos mennyiségi növekedést jelent az előző évhez képest. A kedvezőtlenebb, július közepi hűvösebb és csapadékos időjárás ellenére a vállalatnak sikerült tovább növelnie az értékesített mennyiséget. A magyar görögdinnye iránt külföldön is jelentős volt a kereslet: 2025-ben az áruházlánc több mint 11 ezer tonna magyar dinnyét exportált, amely összesen 552 kamionnal jutott el a külföldi Lidl-áruházakba.
A vállalat több mint egy évtizede, 2013 óta elkötelezetten támogatja a hazai termelőket és gazdálkodókat a “Lidl a magyar beszállítókért” programján keresztül, valamint folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több magyar árucikk kapjon helyet az üzletek polcain. Ennek köszönhetően ma már közel 500 hazai partnerrel működik együtt, akiknek mintegy 6000 terméke érhető el az áruházlánc kínálatában.
A program külpiaci sikereit és a hazai termékek nemzetközi versenyképességét jól példázza a vállalat exporttevékenységének növekedése is: míg az induláskor 36 magyar beszállító terméke jutott el a külföldi Lidl-áruházakba, addig tavaly már 124 hazai partner összesen 671 terméke volt elérhető 28 Lidl-ország kínálatában, a teljes magyar export értéke pedig meghaladta a 161 milliárd forintot.
Sikertörténet lehet a magyar görögdinnye
Dr. Búza László az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium Élelmiszergazdaságért és -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon.
„Minden dinnye egy történet, amelyben benne vannak sorsok, hagyományok és sok ember kemény munkája, törődése, felelőssége. Egy igényes növényről van szó, amely nem terem meg akárhol, Magyarországon pedig a termelők munkájának köszönhetően több mint 120 tájfajtája van. Szezonban ezért kiemelten fontos, hogy minél több magyar gyümölcsöt, és dinnyét fogyasszunk” – mondta Dr. Búza László.
„A magyar dinnye nemcsak a nyári szezon egyik legkedveltebb terméke, hanem a hazai agrárium egyik fontos sikertörténete is. Büszkék vagyunk arra, hogy a Lidl évről évre növekvő mennyiségben értékesíti a magyar termelők dinnyéit, és ezzel stabil, kiszámítható értékesítési csatornát biztosít számukra. A több mint 17 ezer tonnás belföldi értékesítés és a jelentős exportvolumen jól mutatja, hogy a magyar dinnye iránt itthon és külföldön egyaránt erős a kereslet. Hosszú távú célunk, hogy megbízható partnerként támogassuk a hazai termelőket, miközben vásárlóink számára országszerte elérhetővé tesszük a friss, magyar dinnyét” – részletezte Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.
A vállalat tapasztalatai szerint továbbra is a hagyományos, magos görögdinnye a vásárlók kedvence, ugyanakkor évről évre nő az érdeklődés a mag nélküli változatok iránt is. A görögdinnyék mellett egész nyáron elérhetőek a hazai termesztésű Gália- és Cantaloupe dinnyék is, amelyek az édes sárgadinnyék kínálatát erősítik.
Ezen kívül a hagyományos fajták mellett elérhetőek lesznek majd a ksikereskedelmi lánc kínálatában a magyar termesztésű sárgabélű görögdinnye is. A diszkontlánc célja továbbra is az, hogy kiváló minőségű magyar dinnyét kínáljon vásárlóinak kedvező áron, miközben hosszú távon is biztos piacot és fejlődési lehetőséget nyújt a hazai termelők számára.