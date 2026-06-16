Megszólalt Hernádi Zsolt az évszázad olajüzletéről – „Hosszú bizonytalan időszaknak vethetünk véget”

„A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t. Egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatjuk a közös munkát. Hosszú bizonytalan időszaknak vethetünk véget” – így reagált Hernádi Zsolt, a Mol-csoport Elnök-vezérigazgatója arra, hogy a szerb kormány és a magyar Mol részvényesi szerződést írt alá a NIS irányításáról.

Fontos fejlemény történt a NIS ügyében / Fotó: Lakatos Péter

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Mol-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a Szerb Kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról. Amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik, a Mol-csoport biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancsevói finomító működtetését. A tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség.

A Mol-csoport folytatja a tárgyalásokat a Gazpromnyefttel a NIS-ban fennálló 56,15 százaléknyi részesedés megvásárlásáról. A Mol-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a Szerb Kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról, a vezető testületek felépítéséről és döntéshozataláról, valamint a stratégiai célkitűzésekről. A megállapodás lehetőséget biztosít a Mol-csoport számára, hogy többségi részvényesként feleljen a NIS szakmai irányításáért, stabil működéséért és értékteremtő beruházásaiért. A tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol biztosítja a szerb piac ellátását és a pancsevói finomító működtetését, valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is – írta a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatásában.

Optimista NIS-üzlet kapcsán a Mol-vezér

„Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk. De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is. Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg”– emelte ki Hernádi Zsolt.