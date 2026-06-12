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Zuhan az olaj ára az iráni-amerikai megállapodás hírére

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Az olajárak több mint 3 százalékkal estek, miután Donald Trump amerikai elnök lefújta az Irán elleni újabb csapásokat, és erősödött a remény egy amerikai–iráni megállapodásra. Bár a piac átmenetileg megnyugodott, az elemzők szerint a Hormuzi-szoros lezárása, az alacsony készletek és a bizonytalan olajszállítások továbbra is jelentős árfelhajtó kockázatot jelentenek.
Németh Anita
2026.06.12, 15:38
Frissítve: 2026.06.12, 15:47

Az olajárak pénteken több mint 3 százalékkal, közel kéthavi mélypontra estek, miután Donald Trump amerikai elnök lemondta az Irán elleni újabb csapásokat. Mivel a döntés csökkentette a harcok kiterjedésének kockázatát, a félelmek is csökkentek.

Amerikai–iráni megállapodást áraz az olajpiac. Us-iran,Geopolitics:,Oil,Industry,,Energy,Trade,,And,Global,Financial,Markets
Amerikai–iráni megállapodást áraz az olajpiac / Fotó: QQMinh88

Közel kéthavi mélypontra estek az olajárak

Trump csütörtökön lefújta a kilátásba helyezett csapásokat.

A Brent típusú olaj határidős jegyzése péntek délután 83,43 dollárra csökkent, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) olaj 3,14 dollárral, 3,58 százalékkal, 85,46 dollárra esett. Mindkét árfolyam április 17. óta a legalacsonyabb szinten járt.

Egy nyugati forrás pénteken a Reutersnek azt mondta, hogy

az Egyesült Államok és Irán már vasárnap aláírhat egy memorandumot a perzsa-öböli háború leállításáról, helyszínnek pedig Genf tűnik a legvalószínűbbnek.

Az iráni Mehr hírügynökség arról számolt be, hogy az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozatról szóló végső tárgyalások a nukleáris és gazdasági kérdésekre összpontosítanak majd, de nem érintik Irán rakétaprogramját. Az iráni IRNA hírügynökség közben arról írt, hogy a nukleáris tárgyalások a memorandum aláírását követő 60 napon belül zajlanának le.

 

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„Ismét a hírek mozgatják a piacot. Nő a bizalom, hogy végül megállapodás születik, és a szoros újra megnyílik” – mondta Tamas Varga, a PVM Oil Associates elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy

a globális és regionális olajkészletek továbbra is alacsonyak, és még megállapodás esetén is tovább apadhatnak, mivel időbe telik a zavartalan olajáramlás biztosítása.

Irán csütörtökön bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, ahol a hajóforgalom már korábban is súlyosan korlátozott volt, és közölte, hogy tüzet nyit minden olyan hajóra, amely megpróbál áthaladni a vízi úton. A szoroson normál körülmények között a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok ötöde halad át.

Az amerikai hadsereg a közösségi médiában azt közölte, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak a vízi úton.

Úgy véljük, hogy a piac július végén fordulóponthoz érhet, ha addig nem indul újra az olajáramlás. Ekkor a készletszintek és a szezonálisan erősebb kereslet jelentősen, hordónként 120–130 dollár felé hajthatják az árakat

– írták az ING elemzői pénteki jegyzetükben.

A Goldman Sachs a nagyobb kínálat és az alacsonyabb kereslet miatt hordónként 80 dollárra csökkentette a Brent 2027-es átlagárára vonatkozó előrejelzését, ugyanakkor arra számít, hogy az árak meghaladják a 2025-ös átlagot az OECD kereskedelmi olajkészleteinek feltöltése és az ellátási zavarok miatti biztonsági prémium miatt.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete csütörtökön a korábbi napi 1,17 millió hordóról napi 970 ezer hordóra csökkentette a 2026-os globális olajkereslet-növekedésre vonatkozó előrejelzését. Ez már a második egymást követő lefelé módosítás volt.

A termelői csoport ugyanakkor azt is közölte, hogy később a fogyasztás élénkülésére számít, ezért megemelte a 2027-es keresletnövekedési előrejelzését. Várakozásuk szerint 2027-ben az olajkereslet napi 1,73 millió hordóval nőhet, ami napi 190 ezer hordóval magasabb a korábbi prognózisnál.

Energiaválság

Energiaválság
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