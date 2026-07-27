Teljes fordulat jöhet a magyar benzinkutakon: gellert kapott Magyar Péter jóslata és ennek most mindenki örülhet – beszakadt az olaj ára hétfőn kora reggel

A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint hétfő hajnalban 3,96 dollárral, azaz 4,1 százalékkal 92,82 dollárra esett hordónként, miután a kereskedés során rövid időre a technikailag fontosnak tartott 90 dolláros támaszszint alá is benézett. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 4,02 dollárral, vagyis 4,5 százalékkal 85,29 dollárra csökkent hordónként. Mindkét referenciafajta közel egyhetes mélypontra süllyedt, ezzel megszakítva az előző három hét emelkedő trendjét a piacokon.

A piacok újra optimistbbak az iráni konfliktus rendezésével kapcsolatban, ezért csökkentek az üzemanyagáak hétfő reggel

Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Jól fogadták a piacok Trump bejelentését

A Brent árfolyama korábban elérte a 100 dollárt hordónként, miután a konfliktus – amely visszavetette a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállításokat – átterjedt a Vörös-tenger térségére is. Ez akadályozta a világ legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábia ázsiai exportját a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztül.

Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz a Fox News Sunday című műsorban, valamint más amerikai médiumoknak nyilatkozva elmondta: Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy átmenetileg felfüggeszti az amerikai légicsapásokat, hogy több idő maradjon a diplomáciai tárgyalásokra – számol be arról a Reuters.

Az ING elemzői gyorselemzésükben úgy fogalmaztak:

Az olajárak jelentősen estek a hétfői kereskedés kezdetén, miután az Egyesült Államok és Irán tartózkodott a további katonai lépésektől, ami az első kézzelfogható jele lehet a feszültség enyhülésének

Hozzátették: „A hétfő reggeli ármozgások egyértelműen azt tükrözik, hogy a piacok rendkívül ki vannak éhezve a pozitív hírekre.”

Továbbra is akadozik a hajóforgalom

A katonai műveletek szüneteltetése ellenére a Kpler hajózási adatbázisa szerint a hétvégén naponta kevesebb mint tíz nyersanyag-szállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson.

Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője szerint a forgalom helyreállása várhatóan lassú és csak részleges lesz. „A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom élénkülése valószínűleg fokozatos marad, mivel sok hajózási társaság továbbra is óvatos, és nagyobb biztonsági garanciákat szeretne látni, mielőtt ismét nagyobb számban küldene üres hajókat a térségbe” – mondta.