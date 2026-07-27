Teljes fordulat jöhet a magyar benzinkutakon: gellert kapott Magyar Péter jóslata és ennek most mindenki örülhet – beszakadt az olaj ára hétfőn kora reggel
A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint hétfő hajnalban 3,96 dollárral, azaz 4,1 százalékkal 92,82 dollárra esett hordónként, miután a kereskedés során rövid időre a technikailag fontosnak tartott 90 dolláros támaszszint alá is benézett. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 4,02 dollárral, vagyis 4,5 százalékkal 85,29 dollárra csökkent hordónként. Mindkét referenciafajta közel egyhetes mélypontra süllyedt, ezzel megszakítva az előző három hét emelkedő trendjét a piacokon.
Jól fogadták a piacok Trump bejelentését
A Brent árfolyama korábban elérte a 100 dollárt hordónként, miután a konfliktus – amely visszavetette a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállításokat – átterjedt a Vörös-tenger térségére is. Ez akadályozta a világ legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábia ázsiai exportját a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztül.
Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz a Fox News Sunday című műsorban, valamint más amerikai médiumoknak nyilatkozva elmondta: Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy átmenetileg felfüggeszti az amerikai légicsapásokat, hogy több idő maradjon a diplomáciai tárgyalásokra – számol be arról a Reuters.
Az ING elemzői gyorselemzésükben úgy fogalmaztak:
Az olajárak jelentősen estek a hétfői kereskedés kezdetén, miután az Egyesült Államok és Irán tartózkodott a további katonai lépésektől, ami az első kézzelfogható jele lehet a feszültség enyhülésének
Hozzátették: „A hétfő reggeli ármozgások egyértelműen azt tükrözik, hogy a piacok rendkívül ki vannak éhezve a pozitív hírekre.”
Továbbra is akadozik a hajóforgalom
A katonai műveletek szüneteltetése ellenére a Kpler hajózási adatbázisa szerint a hétvégén naponta kevesebb mint tíz nyersanyag-szállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson.
Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője szerint a forgalom helyreállása várhatóan lassú és csak részleges lesz. „A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom élénkülése valószínűleg fokozatos marad, mivel sok hajózási társaság továbbra is óvatos, és nagyobb biztonsági garanciákat szeretne látni, mielőtt ismét nagyobb számban küldene üres hajókat a térségbe” – mondta.
Eközben vasárnap a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztüli hajóforgalom is csökkent, miután a jemeni húszik támadást intéztek a Vörös-tenger partvidékén fekvő szaúdi olajlétesítmények ellen. Ugyanakkor egy harmadik kínai szupertanker sikeresen áthaladt a szoroson.
Érzékeny marad az olajpiac
Több piaci elemző ugyanakkor arra számít, hogy
- az olajpiac továbbra is érzékeny marad a közel-keleti szállítási kockázatokra, valamint
- az orosz–ukrán háború okozta ellátási bizonytalanságokra.
A UOB elemzői szerint: „Miután a közel-keleti konfliktus a Vörös-tenger térségére is kiterjedt, miközben ukrán drónok orosz hajókat és finomítókat támadtak. Egy tartós ellátási zavar magas szinten tarthatja az olajárakat, és tovább növelheti a globális inflációs kockázatokat.”
Ukrajna közlése szerint a hétvégén több orosz olajipari létesítményt is támadás ért.
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök a heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyagár helyzetről. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.
Oroszország ugyanakkoe meghosszabbította a benzinexport tilalmát az év végéig, és egyelőre a dízelkivitel is korlátozott. Ezért a várható áremelkedések miatt nehéz időszak vár a magyar autósokra. Ezért Magyar Péter szerint nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem lesz olyan drasztikus, mint ami az Orbán-kormány alatt volt. Ehhez képest hétfőn reggel 4 százalékos mérséklődést látni az olajárakban.